月配型台股ETF 放閃

近一年成立的台股ETF以月配型占多數，目前共13檔，占整體台股原型ETF檔數近四分之一。儘管截至19日的近月台股加權指數震盪回跌6.9%，但這13檔月配ETF基於各擁特色，同期間表現全數優於大盤，前三名更逆勢繳出正報酬。

財富管理專家表示，月配型ETF因創造每月額外現金流，讓投資人更靈活安排資金運用，漸被投資大眾所接受，台股月配ETF在產品設計也多結合台灣投資人青睞的高息因子，部分產品更透過配置於特定產業如科技業來同步掌握成長動能。

圖／經濟日報提供

以近期表現突出的群益科技高息成長ETF（00946）為例，近一月或近三月的績效表現分為0.6%和6.0%，都在月配台股ETF中拔得頭籌。

專家分析，表現好的原因應與近期科技龍頭股受到DeepSeek問世和關稅戰干擾而表現遭壓抑，但在人工智慧（AI）發展為長線大趨勢不變下，促使資金輪動至先前評價較低，但基本面良好的科技股進行配置；群益科技高息成長的成分股網羅台灣科技業上、中、下游，成長性與外資認同度俱佳的優質科技股，同時也將成分股的配息能力納入考量，因而在市況動盪中展現較佳的防禦力。

面對市場擔憂AI產業會否受到DeepSeek橫空出世、川普關稅等變數影響，群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，AI應用與衍生的高效能運算需求仍高，大致上不改台灣電子產業供應鏈受惠狀況，轉單效益仍可期待，且歷經川普1.0考驗，台灣廠商已具備多產區彈性調配產能的能力，故關稅政策動向對於台灣科技業的影響應有限，建議投資人可適度透過精選優質科技高息股台股科技高息ETF來參與，既把握由需求提升所推動的科技股成長行情，也順勢建立穩健收益來源。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF經理人林怡君分析，這檔ETF追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」，其獨特選股邏輯不僅考量高股息的「股利指標」，也納入「股價動能指標」雙重篩選的「強勢高息股」，找出過去12個月維持強勢的股票，該個股在未來六個月續強或優於大盤表現的機率更高，單一個股權重目前平均都小於3%，重複率低且多元持股以達到分散風險、擴大參與股市行情的效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。