0050規模 叩關5,000億

台股昨（20）日隨著台積電跌深反彈，帶動加權指數上漲416點，重新站回年線，也推升台股原型ETF全數走揚，共有八檔台股ETF規模率先改寫新高，其中，元大台灣50（0050）將叩關5,000億元大關。

根據CMoney統計至20日，包含元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、元大台灣高息低波、國泰台灣領袖50、兆豐藍籌30等在內的台股原型ETF規模寫下新紀錄。

圖／經濟日報提供

其中，元大台灣50是目前成立時間最久、規模最大的一檔ETF，除受惠於台股大反彈外，還有資金持續加碼的利多，已經連續18個交易日淨申購，這波合計達588.58億元，今年來就流入873.66億元，高居全ETF之冠，推動規模來到4,946.45億元。下一步，元大台灣50將挑戰5000億元大關的ETF史上新篇章，同時，5,000億元門檻也是該ETF再下一個調降經理費的關卡，屆時經理費將會降至0.11%。

元大台灣50在今年接連祭出優化動作來鞏固市場，第一波調降新費用率在1月24日起生效，調整後涵蓋各規模階段適用費用率，採隨規模增加費用率持續調整的架構，經理費從0.32%降至0.111%、保管費從0.035%降至0.03%，合計費用率為目前所有台股ETF最低，有利長期投資。

第二波則是擬將進行分割，元大台灣50將採回到發行價36.98元以上進行整數倍分割，將於4月2日至4月21日進行電子投票，以及受益人會議表決回郵投票，決議是否進行分割，就算是1股也有投票權。以昨日淨值184.12元來看，擬將一拆四，至於實際比率將依受益人會議當日（4月24日）ETF淨值為基準，進行每單位淨值與持有股數的調整。

國泰國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，輝達GTC大會點名將攜手台積電、鴻海推出最新CPO網路交換器，帶動AI工廠資料中心的成立；且推出兩款個人AI超級電腦，包括標榜為世界最小的AI超級電腦的DXG Spark，便是與聯發科共同開發其核心晶片，聯發科可謂是最大贏家之一，權值科技股迎利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。