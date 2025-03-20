保險業投資被動式ETF單一上限降到30%或更低？4月8日見分曉

金管會保險局提案要求降低保險業者投資ETF的單一上限，尤其是被動式ETF的上限一併大幅降低，引發業界高度矚目，保險局副局長陳清源今日在金管會例行記者會上回應，在周三的閉門公聽會上先交換意見，尚未作成最後決定，將要求壽險與產險公會在4月8日之前提供建議給保險局。

保險局官員說，先前保險局並未對於保險業者投資ETF作出風險分散的管理，僅有證期局對於ETF的投資有相關規定（指依照ETF規模是否超過30億，而有50%、70%不同的單一投資者持有比例限制），如今因應主動式ETF將開放上路，因此保險局擬一併同步檢討被動式ETF的投資比例限制。

保險局官員也強調，先前在法規上，並沒有作ETF的集中度規範，但ICS上路，會有投資風險集中度管理的問題 因此才一併檢討，未來若要開放，對主動式與被動式的ETF會採取平衡、兼顧風險的方式來管理。

保險局的說明表達先前為何將被動式ETF的保險業者投資單一ETF上限，和主動式ETF均一律降至10%的原因。不過，保險業者昨日已在會中力爭被動式ETF和主動式ETF，分別採取30%、10%的標準來管理，其中，後者是採取和現行主動式基金一致的作法來提出10%的比例，能否獲保局最後拍板定案，仍有待觀察。

台灣的全體ETF量能已經排名全亞洲第三，僅次於大陸和日本，而債券ETF更居冠，保險局一口氣拉低投資門檻，茲事體大，保險及投信業者都擔心會衝擊ETF市場，造成賣壓及流動性問題，等於主動式ETF才剛起步，被動式ETF的發展卻被衝擊，此外，保險業者也認為，一般的散戶投資者可投資非投等債ETF，但壽險機構法人卻不能投資，這也很奇怪，因此也爭取保險局放行。

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