集「富酬者聯盟」於一身 半導體ETF吃香

AI晶片一哥輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2025 GTC大會強調，未來全球AI算力需求將激增100倍，AI已跨入超級晶片、超級電腦的全新應用，加上自動駕駛、人形機器人進入全新階段，未來人類社會由「AI、自駕車、人形機器人」組成新科技「富酬者聯盟」誕生，相關軟硬體及整合商機大開。

市場分析師認為，2025 GTC大會上，黃仁勳看好的「AI、自駕車、人形機器人」，未來將共組新科技生態系，而構成生態系最重要的關鍵，就是全球半導體供應鏈，尤其是跨足「軟硬通吃」的半導體商機將繼續火紅，因為企業一旦將資本投資轉向AI設備，就需要全球半導體奧援。另外，未來各項新型AI模型推出，只會增加對運算基礎設施的需求，更需要台灣半導體供應鏈支援，看好台灣半導體重量級企業將扮演舉足輕重角色，未來在AI競爭舞台仍將生龍活虎，股價中長線表現不看淡。

由於川普上任以來，對半導體產業磨刀霍霍，關稅殺手鐧暗藏危機，導致半導體相關股價遇逆風，今年以來ETF報酬表現轉趨震盪；若拉長至近2年期間來看，國內主要半導體產業型ETF中，包括新光00904、中信00891、富邦00892及兆豐00913等4檔，報酬不僅全數翻正，且皆創下逾3成以上的含息表現。其中新光臺灣半導體30 ETF（00904）近2年更大漲55.6%，為同類型ETF績效冠軍，表現第二的是中信關鍵半導體ETF（00891），同期間也有54.6%的表現。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，2025年輝達GTC大會定海神針定錨後，預料今年AI消費性產品拉貨動能強勁、包括AI手機、AI PC終端換機潮會出現；新一代的AI機器人、AI自駕車相關商品也將如火如荼展開，由於半導體是全球AI的火車頭，台灣又是全球半導體產業供應鏈的核心，鎖定半導體市值企業布局的半導體ETF，中長期股價表現將跟著AI產業趨勢走。

更值得注意的是，隨今年DeepSeek問市，全球主要科技大廠都開始摩拳擦掌，紛紛結合自身生態優勢落地AI技術，造就AI大應用潮將如雨後春筍般不斷增生。尤其是下一代顛覆生產力革命的AI Agent（AI代理），已經進入實際應用的初始階段，詹佳峯預期，AI Agent需要很多AI和各項工具的結合，未來需求將會呈現井噴的趨勢，最直接受惠的軟、硬體及整合商機，直接讓台灣半導體供應鏈打開難以想像的成長空間。

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