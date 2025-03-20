快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

集「富酬者聯盟」於一身 半導體ETF吃香

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

AI晶片一哥輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2025 GTC大會強調，未來全球AI算力需求將激增100倍，AI已跨入超級晶片、超級電腦的全新應用，加上自動駕駛、人形機器人進入全新階段，未來人類社會由「AI、自駕車、人形機器人」組成新科技「富酬者聯盟」誕生，相關軟硬體及整合商機大開。

市場分析師認為，2025 GTC大會上，黃仁勳看好的「AI、自駕車、人形機器人」，未來將共組新科技生態系，而構成生態系最重要的關鍵，就是全球半導體供應鏈，尤其是跨足「軟硬通吃」的半導體商機將繼續火紅，因為企業一旦將資本投資轉向AI設備，就需要全球半導體奧援。另外，未來各項新型AI模型推出，只會增加對運算基礎設施的需求，更需要台灣半導體供應鏈支援，看好台灣半導體重量級企業將扮演舉足輕重角色，未來在AI競爭舞台仍將生龍活虎，股價中長線表現不看淡。

由於川普上任以來，對半導體產業磨刀霍霍，關稅殺手鐧暗藏危機，導致半導體相關股價遇逆風，今年以來ETF報酬表現轉趨震盪；若拉長至近2年期間來看，國內主要半導體產業型ETF中，包括新光00904、中信00891、富邦00892及兆豐00913等4檔，報酬不僅全數翻正，且皆創下逾3成以上的含息表現。其中新光臺灣半導體30 ETF（00904）近2年更大漲55.6%，為同類型ETF績效冠軍，表現第二的是中信關鍵半導體ETF（00891），同期間也有54.6%的表現。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，2025年輝達GTC大會定海神針定錨後，預料今年AI消費性產品拉貨動能強勁、包括AI手機、AI PC終端換機潮會出現；新一代的AI機器人、AI自駕車相關商品也將如火如荼展開，由於半導體是全球AI的火車頭，台灣又是全球半導體產業供應鏈的核心，鎖定半導體市值企業布局的半導體ETF，中長期股價表現將跟著AI產業趨勢走。

更值得注意的是，隨今年DeepSeek問市，全球主要科技大廠都開始摩拳擦掌，紛紛結合自身生態優勢落地AI技術，造就AI大應用潮將如雨後春筍般不斷增生。尤其是下一代顛覆生產力革命的AI Agent（AI代理），已經進入實際應用的初始階段，詹佳峯預期，AI Agent需要很多AI和各項工具的結合，未來需求將會呈現井噴的趨勢，最直接受惠的軟、硬體及整合商機，直接讓台灣半導體供應鏈打開難以想像的成長空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 半導體

延伸閱讀

輝達GTC舉行「台灣之夜」晚宴 黃仁勳與施崇棠大啖美食

黃仁勳談中國市場：輝達遵守法律 支持各國發展AI

談關稅戰影響…黃仁勳：美國本土製造對保持靈活性很重要

看好輝達技術前瞻性 蔡力行：聯發科一開始就All in

相關新聞

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

保險業投資被動式ETF單一上限降到30%或更低？4月8日見分曉

金管會保險局提案要求降低保險業者投資ETF的單一上限，尤其是被動式ETF的上限一併大幅降低，引發業界高度矚目，保險局副局...

ETF零股交易 小資族最愛00919

近一周大盤大漲大跌波動劇烈，觀察同期間最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，台股高息ETF就占了6檔，前2名...

00922、00878先卡位第二季行情！張錫：台股基本面有亮點 Q2逢春機會大

隨著第二季的到來，各家年報和季報將陸續出爐，上市櫃公司也將進入股東會的旺季，有望釋出後市展望及營運績效，進一步增強基本面的信心，支撐台股上行。在此時，可以利用市值型ETF進行低位布局，卡位Q2的成長行情，例如國泰台灣領袖50（00922）。

債券ETF再度如期上漲…怎麼輕鬆抓到反彈點？小童：跌時根本看不到利多消息

債券ETF再度如期上漲，這波你跟到了嗎？如果沒跟到，那下一波的關鍵區域會落在哪呢？

0050眼睛閉起來買…未來恐通膨都幹不贏？專家：台積電奇蹟要能永遠複製下去

只會閉眼買0050這招，我覺得未來還是可以獲利，但如果台積電奇蹟無法永遠複製的話，合理的懷疑，未來的台股很可能會回到一開始我說的，0050從2003～2018的4.03%年化報酬率了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。