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ETF零股交易 小資族最愛00919

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

近一周大盤大漲大跌波動劇烈，觀察同期間最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，台股高息ETF就占了6檔，前2名也都是高息ETF，顯示台股高息ETF持續受小資存股族青睞，其中以配息金額階梯式向上維持新高的群益台灣精選高息ETF（00919），是ETF小資存股族的最佳人氣王。

目前台灣ETF檔數來到286檔，規模來到6.6兆，受益人數1,443.6萬人，均已創下歷年新高。ETF理財達人表示，ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過還是以台股ETF居大宗，一方面是台股是投資人最熟悉的市場，二方面高息ETF的配息更是吸引存股族的目光。在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，配息可為投資組合帶來穩定的收益。00919挾著連8季年化配息率逾10%的光環，持續受投資人青睞，00919在18日為第8次除息0.72元，目前雖然尚未填息，不過從交易量來看，搶在除息後甜甜價進場的人為數不少。

群益投信ETF研究團隊表示，ETF被動型操作的指數股票型基金因產品選擇多樣，加上投資門檻友善，更是廣受投資人青睞，然而股債ETF各擁投資契機，建議投資人可善用ETF來進行資產配置，既掌握市場趨勢行情，也能以此建立穩健收益來源。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。而在台股高息ETF選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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