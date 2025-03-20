00922、00878先卡位第二季行情！張錫：台股基本面有亮點 Q2逢春機會大

隨著聯準會連續兩日的利率決策會議落幕，根據會後報告，目前的利率將維持不變。從最新的利率點陣圖來看，仍隱含著今年可能降息兩次的期待。聯準會最新的聲明指出，美國經濟仍在穩健擴張中，雖然通膨指數偏高，但最新的失業率依然保持在低水準，勞動力市場也顯示出穩健的趨勢。此外，美國將於4月2日提出每個特定國家的對等關稅稅率，各種干擾因素有望逐漸減少。觀察昨日美國四大指數皆呈現上漲，帶動今日台股早盤漲逾200點，其中權值股台積電開盤大漲26點，隨後台股一路走高，最終以22,377點翻紅收盤，打破近期盤整低迷的格局。

國泰投信董事長張錫表示，昨日輝達GTC大會開幕，雖然首日的行情未能如預期實現，但在會中黃仁勳公布了旗下新產品的進度，持續拓展AI領域，展現出AI龍頭的實力。會中也提到多檔台灣廠商，後續基本面仍有支撐，預期將成為台股上漲行情的關鍵角色。預計在數年內，AI將有更多應用釋出，並預測到2030年前，台股將持續處於多頭市場，投資人可把握時機撿便宜，攤平長期持有的成本。

張錫重申，台股的基本面表現亮眼，在國際市場中佔有重要地位。目前市場對川普的關稅政策有所擔憂，但其實對台灣的核心晶片產業影響有限，預估後續買盤將逐步回歸。隨著第二季的到來，各家年報和季報將陸續出爐，上市櫃公司也將進入股東會的旺季，有望釋出後市展望及營運績效，進一步增強基本面的信心，支撐台股上行。在此時，可以利用市值型ETF進行低位布局，卡位Q2的成長行情，例如國泰台灣領袖50（00922）。

國泰00922的經理人蘇鼎宇表示，00922近期交易活躍，昨日單日成交量超過23,000張，超過多數同類型ETF。自17日00922除息後，價格回落至20元的親民價，吸引了不少投資人進場加碼。輝達GTC大會中提到將攜手台積電和鴻海推出最新的CPO網路交換器，推動AI工廠資料中心的成立。此外，本次GTC的亮點之一是輝達推出了兩款個人AI超級電腦，包括與聯發科共同開發的世界最小AI超級電腦DXG Spark，聯發科可謂是最大的贏家之一，這一利好消息也使聯發科股價回升至所有均線之上。由於個股的申購成本較高，透過國泰00922不僅可以一次布局上述權值股，還能打包多支優質金融股，例如日前舉辦法說會的中信金預測2024年EPS將創高達3.64元，若以股利配發率6成以上計算，今年的配息有望突破2元；此外，玉山金和元大金也分別預測今年將發放1.3元及1.85元的股利，為ETF注入新的股息活水。

蘇鼎宇補充道，目前一張00922的價格約為2萬1，若投資人參與了前次國泰永續高股息（00878）的配息，股息已於18日入帳，投資人可善用股息進行再投資，持續買進以累積ETF的持股數量。

投資人可善用最新升級的國泰投信APP，隨時掌握投資收益。投資人可以查看持有的國泰投信旗下ETF，如00878、00922等熱門ETF在當年度的完整交易記錄，快速掌握配息金額及實付金額等細項總額，資金流向更為透明。同時，國泰投信APP還能根據持有標的計算年度收益，輕鬆評估投資績效，幫助投資人完善財務管理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。