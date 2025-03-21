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國安風險成考量：台美投資有哪些注意事項？

00713長期向上「抗跌股利優」 網推適合3投資目的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00713。圖/本報資料照片
網友討論00713。圖/本報資料照片

00713公佈2025年第一次配息，為1.4元現金股利，最後買進日為3月20日，除息日為3月21日，配息日為4月15日，以目前股價54.95元，年化殖利率達10.1%。PTT網友認同00713是穩定的存股標的，能抗跌又有不錯的股利，長期穩定向上，適合存股、質押買房、開槓桿。

一名網友在 PTT 發文討論 00713（元大台灣高息低波）的收益分配組成，並回顧過去的投資表現。

他指出，雖然 2024 年時股價一度跌至 52 元左右，但持有至 2025 年上半年已順利回升，顯示長期存股的穩健性。他也批評部分投資人過去對 00713 的質疑，強調這類低波動 ETF台股市場具備額外報酬，可能來自市場對高 Beta 股票的偏好、期權工具較少導致錯誤定價較難修正，以及外銷盈餘帶動內需成長，使大型價值股獲利穩定，特別是在 2022 年時更加明顯。

原PO指出，根據 Morningstar 的數據，00713 主要投資於穩定獲利的中型價值股，包括金融、電信及食品類股，配置風格相對保守但穩健。此外，這些標的受惠於台股的高殖利率，即便長期持有仍可享有穩定配息。該網友指出，他曾追蹤 00713 下半年的換股策略，結果顯示金融股的配置帶來良好的防禦性，進一步證明 ETF 具備抗跌優勢。從成立以來的績效來看，00713 的表現略勝 0050，甚至優於 56 及 S&P500，顯示其穩定增值的潛力。

整體而言，該網友認為 00713 仍是適合長期持有的存股標的，不僅能抵禦市場波動，亦能提供穩定股利，適合各類投資策略，如存股、質押買房或槓桿操作。他強調，該 ETF 在台股市場的表現已經證明其價值，未來仍有機會持續穩健向上。

其他人則留言「00713真的很強，連0050都可以贏過」，但也有人說「先跌快20%然後漲10%這樣也能吹？」、「又在蹭流量，搞流量變現金」、「規模越來越大、中大型死魚股佔比高、資金擁擠均值回歸，將來的報酬率應該不會像過去那麼高」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 ETF PTT 台股 報酬率

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