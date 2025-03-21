00915選股差、報酬低⋯比00929還爛？網酸：懶X比雞腿

據統計共有16檔高股息ETF將在本周除息，19日有2檔除息，復華台灣科技優息（00929）開高後一度拉升至18.49元，完成填息，凱基優選高股息30（00915）卻是開高走低，陷入貼息。網友感嘆，00915「選股不佳、報酬率低」。

00929復華台灣科技優息為台股高股息ETF月配息元老，3月19日除息，每受益權單位配發0.05元，投資人可在4月16日領息；00929早盤以18.41元開出後一度拉升至18.49元，盤中完成填息，不過，終場則是翻黑收在18.28元。

00915每受益權單位數配發0.5元，3月19日除息，股息預計4月15日配發；3月配息為00915掛牌上市以來第九次配息，2024年全年配息金額3.01元；總計00915自2022年8月9日掛牌上市以來，已累積配發4.7元，若加計本次配發的0.5元，上市以來總計配發5.2元。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，00915選股不佳、報酬率低，自從去年上半年被眾人推崇後，下半年開始股價不斷下跌，今年表現也不如其他高股息ETF，他感嘆「只能說清流君對00915的眼光精準、評價中肯 」。

其他人留言「00929該不會0.05到年底吧」、「笑死一個0.05、一個0.5，是可以比較喔？0.05沒填息乾脆別買了」、「股票就是這樣好的時後吹捧，壞的時侯棒打落水狗」、「怎不講00929跌0.65%，00915才跌0.29%」、「垃圾中的霸主」、「發0.05是能這樣比喔？」、「懶X比雞腿」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。