快訊

柯文哲EXECL工作簿隨身硬碟有不雅片？原來是儲存正妹清涼照

家寧露面聲明影片7小時衝59萬流量 Cheap白話翻譯5重點

虛報幽靈來賓？廉政署查央廣詐領案 逾2000筆領據有異

00915選股差、報酬低⋯比00929還爛？網酸：懶X比雞腿

聯合新聞網／ 綜合報導
本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估總發放領息約近190億元，根據CMONEY最新統計，共有16檔將在本周除息。示意圖／ingimage
本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估總發放領息約近190億元，根據CMONEY最新統計，共有16檔將在本周除息。示意圖／ingimage

據統計共有16檔高股息ETF將在本周除息，19日有2檔除息，復華台灣科技優息（00929）開高後一度拉升至18.49元，完成填息，凱基優選高股息30（00915）卻是開高走低，陷入貼息。網友感嘆，00915「選股不佳、報酬率低」。

編輯推薦

00929復華台灣科技優息為台股高股息ETF月配息元老，3月19日除息，每受益權單位配發0.05元，投資人可在4月16日領息；00929早盤以18.41元開出後一度拉升至18.49元，盤中完成填息，不過，終場則是翻黑收在18.28元。

00915每受益權單位數配發0.5元，3月19日除息，股息預計4月15日配發；3月配息為00915掛牌上市以來第九次配息，2024年全年配息金額3.01元；總計00915自2022年8月9日掛牌上市以來，已累積配發4.7元，若加計本次配發的0.5元，上市以來總計配發5.2元。

一名網友PTT轉貼新聞並表示，00915選股不佳、報酬率低，自從去年上半年被眾人推崇後，下半年開始股價不斷下跌，今年表現也不如其他高股息ETF，他感嘆「只能說清流君對00915的眼光精準、評價中肯 」。

其他人留言「00929該不會0.05到年底吧」、「笑死一個0.05、一個0.5，是可以比較喔？0.05沒填息乾脆別買了」、「股票就是這樣好的時後吹捧，壞的時侯棒打落水狗」、「怎不講00929跌0.65%，00915才跌0.29%」、「垃圾中的霸主」、「發0.05是能這樣比喔？」、「懶X比雞腿」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00915凱基優選高股息30 00929復華台灣科技優息ETF ETF PTT 報酬率 高股息

延伸閱讀

0050眼睛閉起來買…未來恐通膨都幹不贏？專家：台積電奇蹟要能永遠複製下去

00919今天便宜3％的買進好時機到！除息後「甜甜價」趕緊布局

00919買在23元有虧嗎？網曝「這時機」後殖利率更讚

21元的00878「啪一聲沒了」…有買到嗎？成立至今連續17次成功填息

相關新聞

00915選股差、報酬低⋯比00929還爛？網酸：懶X比雞腿

據統計共有16檔高股息ETF將在本周除息，19日有2檔除息，復華台灣科技優息（00929）開高後一度拉升至18.49元，完成填息，凱基優選高股息30（00915）卻是開高走低，陷入貼息。網友感嘆，00915「選股不佳、報酬率低」。

非投等債ETF 擁三優勢

全球市場不確定風險持續，資金朝固定收益資產配置。債市方面，法人指出，部分資金轉向以息收為主，非投資等級債因能提供相較投等...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

0050規模 叩關5,000億

台股昨（20）日隨著台積電跌深反彈，帶動加權指數上漲416點，重新站回年線，也推升台股原型ETF全數走揚，共有八檔台股E...

月配型台股ETF 放閃

近一年成立的台股ETF以月配型占多數，目前共13檔，占整體台股原型ETF檔數近四分之一。儘管截至19日的近月台股加權指數...

高息型ETF受寵 零股交易夯

近一周大盤波動劇烈，觀察同期間最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，台股高息ETF就占了六檔，前二名的群益台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。