0050眼睛閉起來買…未來恐通膨都幹不贏？專家：台積電奇蹟要能永遠複製下去

以過去幾十年台股美股走勢來看，平均走三年牛市就會有一年熊市，然後牛市漲個五成八成，熊市跌兩三成回來，所以如果都閉眼買進，只買不賣，長期持有是可以賺錢的。

從台灣50上市就開始定期定額，經過了22年，長期投資的年化報酬率是6.78%，的確是可以賺錢的。

但不知道你有沒有注意過，其實台灣50主要獲利是來自這兩年指數突然衝高的結果，如果把這幾年特別衝高這段扣掉的話，其實投報率還真的很一般，下圖是計算到2018年底，超過15年的年化報酬率只有4.03%。

那這幾年為什麼會突然績效爆衝呢？原來是因為台積電漲了超過四倍的關係。

像韓國股市，就因為沒有台積電，三星爛掉，所以這幾年台股跟韓股的走勢天差地遠，韓國這十年的年化報酬率只有2%，十年下來總共只漲了22%，而台股光看指數就漲了230%，還不算配息扣掉的點數。

因為過去的事就已經過去了，我們要看未來，所以我時常在想，會不會台股這幾年的漲幅其實是倖存者偏差，會不會就只是剛剛好而已？如果真的台灣這麼強，那為什麼只有一家台積電衝出來，二哥三哥的市值連台積電1/10都不到呢？

如果這次是因為台積電因為天時地利人和，剛好衝上來，那台積電奇蹟還能繼續複製下去，再強十年嗎？ 會不會有可能未來像三星一樣，這幾年股價完全沒漲？那台股要怎麼繼續走強？

所以只會閉眼買0050這招，我覺得未來還是可以獲利，但如果台積電奇蹟無法永遠複製的話，合理的懷疑，未來的台股很可能會回到一開始我說的，0050從2003～2018的4.03%年化報酬率了，這還是偏樂觀的思考，如果像韓國一樣爛，那就是十年都只有2%投報率而已。

2%～4%是能幹嘛？通膨都幹不贏。

所以別再相信什麼長期買進0050可以讓你發大財這種事，我上篇文才說過，要單純做市值型ETF賺大錢有三個條件：1.你本業收入夠高；2.每年都要持續投入；3.拉到十年二十年以上來看。

三者缺一不可，但以第一點最重要。

可是每年台股上下振幅都有兩三成之多，為什麼最後的投報率會這麼差呢？

因為漲上去之後，又被下跌把獲利吃光了，你看一萬點漲3000點，是30%，但修正1500點，就只剩15%了。

但如果你可以多空雙向操作，你的獲利就是往上+往下，3000+1500=4500，你的投報率暴增到45%，是原本只會傻傻做多的3倍之多。

當然，因為多空雙向做，所以也會有一些被雙巴的折損，但45%，就算打個八折，也有36%，也是原本15%的2.4倍。

除非你本來就夠有錢，不然你不能只會傻傻做多，沒前途的。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：長期買進0050就致富的前提是......

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。