00982B殖利率6.15%、進可攻退可守！專家：股市動盪小資族股7債3較穩妥

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聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
債券ETF示意圖／聯合報系資料照片
債券ETF示意圖／聯合報系資料照片

美國聯準會（Fed）在最新的FOMC會議中維持利率水準不變，市場對於降息的期待逐漸升溫，最快可能於5月啟動降息。

富蘭克林華美投信指出，整體經濟維持溫和成長態勢，Fed政策趨於謹慎，市場資金逐漸回歸理性，投資級債券成為當前市場環境下兼顧收益與風險的首選標的。

富蘭克林華美投信FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊表示，美國經濟展現韌性，通膨仍往Fed 2%目標邁進，就業市場穩健，顯示經濟基本面良好。

市場預期今年Fed將降息兩碼，政策轉向的預期已逐漸升溫。

市場聚焦經濟基本面 長天期債券迎來投資良機

美國10年期公債殖利率從高點4.79%回落至4.3%左右，反映市場對川普政策的不確定性，產生風險趨避需求。

此外，目前美國10年公債殖利率為4.24%，相對利率水準仍高於去年首次降息的水準。

「投資人現已不再隨政策風向劇烈波動，而是更專注於經濟基本面數據。」洪慧珊指出，在利率波動趨緩、降息預期升溫的環境下，長天期債券投資價值顯著提升，尤其降息初期，債券價格上漲空間可觀。

BBB級債券殖利率達6.15% 收益潛力佳

相較於美國公債，投資級公司債特別是BBB級債券成為市場焦點。

洪慧珊表示，目前BBB級債券殖利率達6.15%，較AAA級債券高出近90個基點，收益潛力明顯。

「BBB級債券是進可攻退可守的投資標的」洪慧珊強調，在Fed降息環境下，BBB級債券不僅收益率高於AAA級債券和美國公債，信用風險也在可控範圍內，是追求穩健收益投資人的理想選擇。

專家建議：根據風險承受度調整股債配置

展望後市，洪慧珊認為，儘管美國經濟韌性支撐市場穩定，但政治和地緣風險仍存，債券作為防禦性資產的角色愈加重要。

針對不同族群，洪慧珊建議小資族可採股7債3配置，壯年族股5債5，銀髮族則適合將債券比重提高至75%。

洪慧珊指出，在經濟支撐穩固的環境下，投資級債券提供穩健收益與資產保值雙重優勢，正是布局的黃金時機。

相較於股市波動大和公債收益低，投資級債券特別是BBB級債券因收益風險平衡佳，成為當前最具吸引力資產，建議投資人適度增加配置，優化投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+

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