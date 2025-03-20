富邦 ETF 009802相對大盤抗跌 動能策略可望展現恢復力

2025年以來大盤下跌逾4.6%，整體仍受制於美國關稅以及經濟動能轉弱影響。由於電子權值股承壓，若修正時易遭外資提款，市場資金反轉流入金融及傳產等防禦類股，整體大盤呈現類股輪動態勢。3月19日掛牌上市的富邦旗艦50（009802）雖受到電子類股賣壓沉重影響，以下跌1.2%作收，加權指數及台灣50指數則分別下跌1.4%、1.32%，009802仍相對大盤抗跌。

富邦投信投資策略師徐翊達表示，009802有進行高波動度的個股排除，加上這次指數成分股調整後的產業配置，電子股占比下降，金融及傳產提高，相對更具抗跌性，在大盤震盪期間預期將能有更好的下檔保護。這次指數換股的選股期間為1月22日至2月27日，剛好反應農曆年前後整體電子股行情變化。在農曆年期間，因短期DeepSeek影響AI晶片需求的潛在衝擊，以及川普上任後對台晶片關稅的威脅，整體電子股於選股期間成較大回檔，台股資金整體偏保守，較多流入去年基期低且營運回溫或防禦性質的產業，包含部分ABF、成熟製程電子、金融與鋼鐵塑化等族群。

徐翊達分析，以電子、金融、傳產整體分配而言，兩次換股其實差異不大，但台灣旗艦動能50指數這次依據2月期間震盪回檔盤勢，換股至去年基期較低、且股價近期已築底向上的聯電（2303）、景碩（3189）、南電（8046）與塑化類股的南亞（1303）、台塑化（6505），同時在電子股中除保有輝達與伺服器概念股的華碩（2357）以外，也增加選入緯創（3231）與仁寶（2324）。這次持股中最大成分股仍為聯發科（2454），聯發科近期利多不斷，從天磯9400打入5G Soc晶片需求暢旺外，近期較熱門題材也包含輝達GB10晶片，更證實與Google合作開發自研AI Tensor晶片（TPU），利多題材不斷。

傳產方面，塑化類股則因烏俄近期接近停戰，預估重建整體PVC需求量增，歐美中石化業受惠程度較大，而因中國大陸出貨目標移轉，致使東南亞供應鏈緩解，台灣塑化業者有望受惠。ABF則因為輝達RTX50系列顯卡上市，需求暢旺，ABF載板產能利用率持續增加，加上部分廠商AI伺服器晶片用載板加入營收，預期第1季為營運谷底，整體營收與基本面表現進入築底向上進攻姿態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。