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00713配1.4元超穩、今天最後買進！達人試算：60.1元以下都是合理價

聯合新聞網／ 杉本來了
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

＊原文時間為2月28日。

00713公佈2025年第一次配息，為1.4元現金股利，跟杉本預估的一樣，穩定配發。在這全高股息都降息的時代，還能保持住實屬不易，也恭喜有買入00713的小本們，準備領息囉。

00713真的是一檔很穩定的ETF，配息以及淨值都能穩定的成長，真的蠻適合小資存股、幫小孩存股。

想要參與除息，可以參考以下資訊：

1、最後買進日為3月20日

2、除息日：3月21日

3、配息日：4月15日

以目前股價54.95元，年化殖利率達10.1%，整體殖利率其實很不錯。

以每季配息1.4元計算，想要每月加薪1萬元，共需買入22張00713，成本約為120.9萬元。

00713受股民喜愛的特點如下:

1、成分股產業類別較分散

2、股價穩定

3、會跟漲抗跌

接著我們來判定00713「便宜價、合理價、昂貴價」

目前00713股價54.95元，「便宜價、合理價、昂貴價」分別為「49.1元、60.1元以及71.2元」，目前00713股價落在合理價區間。

（「便宜、合理、昂貴價」是由杉本所建立的精算公式，考量現金股利以及股票股利計算得出。）

◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 配息 除息

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