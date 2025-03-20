00919今天便宜3％的買進好時機到！除息後「甜甜價」趕緊布局

在過去一周，大盤出現了跌多漲少的震盪情況。觀察同期間擁有千萬投資人的台股ETF表現，以交投熱絡的成交量作為指標，近一周成交量前十名中，有七檔包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）等皆為高息型ETF。這顯示出在市場震盪中，投資人仍然相對青睞台股高息ETF。特別值得一提的是，00919在配息維持新高的情況下，受到除息前後買盤的挹注，連續五天榮登台股ETF人氣成交王。

市場法人指出，00919於18日進行第八次除息，配息為0.72元。目前雖然尚未填息，但除息後價格下跌0.72元，約為3%。00919屬於季配息型ETF，每年有四次便宜3%的買進時機，累積起來也相當可觀！對於存股族或計劃中長期持有的投資人而言，這是進場布局撿便宜的好機會，同時也能降低持股成本。從近期的交易量來看，00919連續八次年化配息率超過10%，近五日均量接近20萬張，顯示其高人氣，搶在除息後以甜甜價進場的投資人應該不在少數。

ETF理財達人表示，00919的選股邏輯主要為「精準高息」。它從市值前300大的股票中挑選出今年已公布股利的個股，並剔除已除息的股票，從而精選出高股息的成分股，使資金能有效率地選出高股息個股。台股高息ETF不僅適合長期投資，也是存股領息的收益來源，喜愛高息的存股族投資人可以把握相關的投資機會。

財富管理業者強調，當前台灣經濟維持溫和成長，加上預估2025年台灣企業獲利將有雙位數的增長，對於台股的長期多頭看法不變。然而，川普2.0隨時可能引發市場震盪，因此在配置中不可或缺的就是台股高息ETF，以抵禦金融市場的波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。