21元的00878「啪一聲沒了」…有買到嗎？成立至今連續17次成功填息

「國民ETF」國泰永續高股息（00878）擁有超高人氣，18日發放股息0.5元，160萬股民一早被錢砸醒，忍不住上網分享入帳通知，嗨喊「晚上薯條加大再加冰炫風」、「持續買進，加油！」今（20）日股價再回歸22元，朝填息之路邁進。

00878採季配息，18日發放今年首季配息0.5元，預期總發放金額超過89億元，不少收到股息的存股族每季就等這一刻，領到時開心分享入帳通知，「領了3萬多！直接再買一張，剩下的晚上吃燒肉」、「這次股息入帳9174元終於快1萬了」、「今年中午薯條加大」、「領到14萬元，平均一個月都快超過我的薪資了」。

事實上，00878成立至今除息18次，殖利率步步高升，近來年化殖利率則維持在約8%，已連續17次成功填息，本次則持續朝填息之路邁進，讓資產真正的成長。若攤開眾多高股息ETF的報酬率，00878近一年報酬率達6.33%，元大高股息（0056）為0.7%，群益台灣精選高息（00919）為-1.22%，復華台灣科技優息（00929）則為-7.1%。

ETF達人提醒，投資高股息ETF的投資人，無非就是想要穩定現金流，因此不可只看配息率，更重要是能夠穩定成長、穩定領息，對比其他高股息ETF重壓長榮一檔股票，投資人宛若航海王上沖下洗，00878成分股較分散，且擁有約20%金融股，對於退休族群、父母替小孩理財累積成長一桶金，是很好的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。