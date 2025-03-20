債券ETF再度如期上漲…怎麼輕鬆抓到反彈點？小童：跌時根本看不到利多消息

＊原文發文時間為3月14日

債券ETF再度如期上漲，這波你跟到了嗎？如果沒跟到，那下一波的關鍵區域會落在哪呢？以及如果你持有的話，債券後續的走勢我們應該要怎麼觀察呢？

怎麼輕鬆抓到反彈點？

首先，我們先來複習一下我前幾週是怎麼分析債券的。當時我說，因為價格在那時候是處在關鍵區域持續震盪，而形態的部分也在假破底之後出現轉勢，走出了特殊形態的第一招和第二招。

那後續我們就可以期待價格在這邊出現反彈的買點，而時至今日，債券也從我們分享的位置如期上漲。

債券的基本面觀察

撇除價量分析的部分，基本面有沒有什麼消息是我們可以留意的呢？

如果大家有印象，應該都會記得前段時間債券幾乎都沒有出現什麼利多的新聞，反而還一直說降息無望、CPI持續創高、通膨壓不下來、買債券都是債蛙之類的...

但如果懂得觀察價量分析，是不是就可以發現為什麼利空一直來，但當價格跌到關鍵區域的時候，卻開始出現跌不下去的跡象，反而還出現假破底和轉勢呢？

原來這是因為第一個，在228的時候，美國公佈了他們1月的核心個人消費支出（PCE）。公佈的結果是年增率2.6%，符合市場預期，再次回到了去年6月的低點，大幅緩解了市場對於通膨壓不下來的疑慮。

再來第二個，降息除了觀察通膨的高低之外，其實經濟的冷熱也會是評估的關鍵之一。而也是在228的時候，亞特蘭大聯準銀行發佈了最新的GDPnow預測，將大幅下調美國第一季GDP的年化季率預期到-1.5%。

有趣的是，在這個-1.5%之前，它其實還是正的2.3%甚至超過3%。所以就又掀起了經濟衰退的疑慮，進而讓今年降息的機率跟次數又再次提高。

雪崩式降低經濟預期？

那為什麼會出現這樣雪崩式的下調呢？其實主要是因為受到川普的關稅政策所影響。不論是企業或消費者，其實都很擔心之後美國對其他國家開始課徵關稅之後，價格會受到波動，因此就會開始提前囤貨。囤貨的話進口增加，這就讓美國貿易逆差擴大，進而影響到美國第一季的淨出口對比實際GDP成長的貢獻。所以就影響到剛剛我們說的亞特蘭大聯準銀行調降GDPnow的預測。

也因為通膨放緩跟經濟衰退的疑慮，這也讓華爾街的外資對於今年預估的降息次數從一次提高到二次。而聯邦基金期貨市場的交易員則是把6月降息的機率提高到八成左右，並提高今年總共降息三次的可能性。

為什麼要以價量為主？

但你有發現嗎？當債券跌的時候，這些消息幾乎都看不到，但漲的時候卻源源不絕。所以這邊我想跟大家分享的是，其實大方向的判斷搭配價量分析，就已經可以幫我們找到很多的進場機會。如果你是等待228之後才進場的話，雖然長期而言可能還是有肉可以吃，但像現在價格都已經漲上來的話，那就沒有比我們當時分享的位置還要漂亮！

所以這也是為什麼我很強調一定要學習價量分析或雙線形態的原因。因為其實很多時候先知道消息的人，他們都已經先進場布局了。而進場的話，就會留下證據，也就是量跟價。這就會導致價量很多時候都走得比公開消息還前面的原因。

是等到新聞或資訊發出來的時候才進場，那其實都已經是第二手、第三手之後了，自然價格就可能已經先提前表態，就好比現在的債券一樣。

所以這也是為什麼我自己會以技術面為主，基本面籌碼面為輔的原因。因為說真的，當我們學好價量分析之後，其實不只是可以判斷哪些是真的利空，哪些是假的利空，還能自己過濾哪些股票、哪些ETF在利多出來之後，到底是要倒貨還是要真的起漲。這其實都可以透過價格跟量能的狀況來得到當下的答案。

債券ETF的關鍵區域...

那接著回到今天影片的重點，到底債券的關鍵區域在哪裡，以及後續走勢應該怎麼觀察。這邊我們先以00679B來做舉例。基本上價格在漲上去之後，為什麼在前幾天又會拉回？最主要就是因為短線上的漲幅滿足。常看我影片的朋友應該都知道我很常提醒要觀察側邊價位成交突兀量的部分。

那為什麼要看成交量分佈圖呢？最主要就是因為一般我們看到的成交量，通常是反映一天或一個時段的總量能，但不知道哪一個價位才是重要的。相反的，成交量分佈圖可以幫我們掌握每一個價位，有多少人買賣、多少人換手。因此我們就更可以知道大戶或大多數人持有的成本落在哪，進而就可以推出價格來到哪邊可能會遇到震盪，哪邊可能會產生反轉。因此我們才可以看到00679B右側這邊，是不是碰到密集成交跟前方轉折之後就開始拉回，就是這個原因！

當然，剛剛我們所說的都是短線上的波動。如果你成本低、買的低，又是以長線波段或領息為目標的話，那其實繼續抱著也是對的。因為我們如果以現在的走勢來看，價格也還是回到橘色的關鍵區域持續震盪。

在多頭轉勢持續的情況之下，自然我們就順著趨勢來做操作就可以了。因此我自己剩下的部位，其實也還是抱著。

尤其00933B、00937B的部分，操作上的規劃也是跟00679B一樣，當價格靠攏下方橘色關鍵區域的時候，我們就可以尋找轉勢來做佈局。

如果偏離太多的話，我們就耐心等待下一次機會就好了！

為什麼不要看利率決議操作？

最後我還是要提醒大家，操作債券的時候千萬不要單看會議時程去操作，而是要以利率走勢來做判斷。因為會議時程或正式降息通常都是比較落後的，也就表示利率走勢可能已經發酵或正開始反轉。

之前我也給大家看過，債券的負相關跟利率決議的關聯性並不高。真正反著走的其實是利率走勢，也就是我常常分享的 US10Y 的部分。因此大家後續在操作的時候，也可以參考利率走勢的關鍵區域來調整進出場的位置。

再說一次，債券還是屬於防守用的投資工具，大家在進場之前一定要思考清楚債券是不是真的適合你，然後再來布局。

希望大家可以善用價量分析來布局ETF，因為不論是價差還是領息，誰不都是希望能買到更多的單位數或更低的成本價呢？

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