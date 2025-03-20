日本五大商社ETF 擁題材

日本中央銀行昨（19）日決議利率維持不變，日股走勢漲跌不一，在股神巴菲特加碼日本五大商社「玩真的」激勵下，以日本商社為主要成分股的中信日本商社（00955）、復華日本龍頭等ETF上演慶祝行情。

根據波克夏向日本財務省提交的文件顯示，波克夏對三菱商事、丸紅株式會社、三井物產、伊藤忠商事和住友商事的持股，提高1至1.7個百分點，目前持股比率介於8.5％和9.8％之間，逼近10%上限。且巴菲特日前在波克夏最新年度致股東信指出，這些商社已同意「適度」鬆綁他的10％持股上限，意味他還有加碼買進的空間。

中信日本商社經理人游忠憲表示，日本商社憑藉其多角化經營模式，事業版圖涵蓋石油、天然氣、航運、鋼鐵、魚類養殖到電子商務等領域，展現強大的抗風險能力。

復華日本龍頭經理人劉昌祚表示，美股費城半導體指數近期止跌回穩，帶動日股半導體類股同步走揚，加上股神巴菲特再度出手，吸引資金回流日股市場。據統計，目前成分股持有三菱商事、三井物產、住友商事、丸紅等日本主要商社比重達12.4%，同步受惠。

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