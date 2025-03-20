市值型ETF產品 長線給利
近期全球市場受美國引起的對等關稅戰影響，美股回檔，特別是美國科技巨頭賣壓沉重，台股仍落於年線之下。隨著市場環境的變化，市值型ETF憑藉其聚焦大型龍頭企業的特性，包括AI相關企業，以及台股半導體與電子供應鏈等，都具備長期發展潛力。
以保德信市值動能50ETF（009803）為例，首創市值成長篩選因子，較之傳統市值型ETF，不僅重視市值規模，更強調企業的成長動能。根據統計，選擇市值前50大的企業，近五年總報酬為46.7%，若挑選各產業市值前15%的企業，報酬率提升至100.9%；倘若篩選市值成長前15%的公司，總報酬更高達113.8%，反映出成長動能對投資報酬率的強大驅動力。
保德信市值動能50ETF經理人張芷菱表示，美國總統川普近期大打關稅戰，先後針對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，而關稅政策朝令夕改造成非常大的不確定性，市場擔心關稅提高可能引發通膨回升，進而影響消費動能，最終可能導致美國經濟成長放緩甚至出現衰退。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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