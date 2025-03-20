美股主題型ETF商品 不退燒

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
雖然美股近期表現不佳，但投資人仍看好「川普投顧」喊出的美國「再次偉大」，因此加碼美股相關的ETF。 路透
雖然美股近期表現不佳，但投資人仍看好「川普投顧」喊出的美國「再次偉大」，因此加碼美股相關的ETF。 路透

雖然美股近期表現不佳，但投資人仍看好「川普投顧」喊出的美國「再次偉大」，因此加碼美股相關的ETF。觀察美股權重較大的海外市值型或主題型ETF，無論是受益人數還是規模皆持續成長，穩居市場主流。

例如今年掛牌上市的野村美國創新研發龍頭（00971）、中信NASDAQ與中信美國創新科技，規模已較IPO時翻倍或接近翻倍。

另外，包含上市較久、追蹤費城半導體、Nasdaq 100，以及S&P 500等指數的元大S&P500、富邦NASDAQ，國泰費城半導體，以及聚焦美股七巨頭的統一FANG+，規模都已經來到300億元至500億美元，且今年以來規模持續成長。

中信美國創新科技經理人王建武說，從歷史經驗來看，創新科技問世十年後，美國科技股往往較其他市場股票展現更強勁的漲幅。研發支出比重較高的企業，近期股價表現明顯優於研發投入較低的企業，顯示研發投入與股價表現呈現正相關。

另根據彭博統計，在全球主要科技領域中，美國企業具有顯著優勢。在全球500大企業中，研發支出前十大企業就有7家來自美國，反映美國在科技創新方面的領先地位。

川普關稅1.0時期，新關稅措施同樣造成美股震盪，但政策從放話進入到落實上路階段時，市場反而呈現利空出盡之態，觀察2018年至2019年的S&P 500指數呈現「先蹲後跳」局面。

歷史統計數據來看，逢低分批或是透過定期定額投資美股，尤其是囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型，可望在市場反彈回升時追求較佳的上漲爆發力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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