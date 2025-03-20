BBB級投等債ETF 聚光

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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川普新一輪對等關稅戰預計4月2日實施，市場資金湧入投資級債券避險。券商財富管理主管表示，今年以來資金棄股買債現象明顯，不少主打BBB等級的月配息債券ETF安全兼顧收益，預估年配率逾6%，不但獲市場資金青睬也維持高人氣。

根據統計，訴求穩健收益的投等債ETF，今年以來整體年化配息率表現持穩，以4月將除息的投等債ETF來看，新光BBB投等債20+（00970B）、統一ESG投等債15+兩檔已於18日率先公告每單位配發金額，分別為0.053元及0.068元，前者的年化配息率有6.3%、後者年化配息率也有5.4%。

至於3月已完成除息的投等債ETF中，元大優息投等債、兆豐US優選投等債、群益ESG投等債20+以及大華投等美債15Y+等，年化配息率也有逾6%的水準。

新光BBB投等債20+ETF經理人劉恆誌認為，川普政府頻繁調整關稅措施，導致政策不確定性增加，加劇全球貿易摩擦，為市場帶來潛在風險，建議投資人可優先考慮布局BBB投等債ETF。隨著市場對政策風險的擔憂升溫，投資人追求穩健領息的需求也持續上升，BBB投等債ETF在相對穩定配息表現下，可以協助投資人持盈保泰，在市場動盪中成為進可攻（資本利得）、退有守（配息）的資金避風港。

凱基投信投資長彭炫通認為，川普關稅戰與政策轉向雖帶來短期挑戰，但意外刺激全球其他地區的財政擴張，非美市場如歐洲、新興亞洲浮現機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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