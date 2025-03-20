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川普在股市亂…必須股「債」配置！全球A級債00950B 年化殖利率6.4%超越BBB級表現

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

在當前全球經濟面臨許多不確定性的情況下，特別因為美國總統川普政府推動的貿易政策引發的市場波動，投資者越來越需要進行資產配置。這樣的環境使得債券市場成為投資者尋求安全避風港的理想選擇，凱基A級公司債（00950B）尤為引人注目。00950B提供穩定收益，且有效降低股市中的風險，特別是在降息環境之下，成為值得配置的債券ETF

00950B在眾多債券ETF中表現搶眼！根據最新數據，00950B的配息為0.079，當期殖利率為0.53%，預估年化殖利率高達6.36%。這使得00950B成為六檔純A級債券ETF中報酬率最高的產品，顯示出其在市場中的強大競爭力。

配息時間表

最後買進日：4月1日
除息日：4月2日
收益分配發放日：4月30日

00950B的資產配置於全球，但超過85%的投資集中於美國，剩餘部分則包括比利時、英國和澳洲等成熟市場。全球分散配置不僅能夠充分利用美國的經濟增長潛力，還能有效降低投資風險。00950B專注於純A級公司債，信評範圍在A至A+之間，這使得其風險相對較低。

更重要的是，00950B的債息水平與BBB級投資等級債券相當，可以在承擔較低風險的情況下還獲得更可觀的報酬。隨著美國聯準會降息，企業的償債能力提升，違約率隨之降低。00950B還設有4.5%的票息樓地板，專注於高於此利率的債券，進一步保障了投資者的收益。

00950B採用了月中評價及月底除息的機制，並透過優化的指數選債方式，與其他債券ETF形成明顯的差異，讓投資者得以享受更具競爭力的收益。此外，月配的現金流設計使其在市場波動中能夠保持穩定的收益。

在與其他債券ETF的比較中，00950B顯示出顯著的優勢。以下是一些主要競品的配息和年化殖利率數據：

月配組（以BBB級為主）

00937B：配息0.08，當期殖利率0.5%，年化殖利率6%
00948B：配息0.045，當期殖利率0.45%，年化殖利率5.4%
00942B：配息0.07，當期殖利率0.46%，年化殖利率5.52%

季配組

00751B：配息0.45，當期殖利率1.34%，年化殖利率5.36%
00720B：配息0.5，當期殖利率1.42%，年化殖利率5.68%

公債組

00687B：配息0.35，當期殖利率1.14%，年化殖利率4.56%
00795B：配息0.38，當期殖利率1.3%，年化殖利率5.2%

在當前經濟環境不穩定的情況下，尋求穩定且高回報的投資選擇變得尤為重要。00950B以過往穩定配息表現和相對較低的風險，無疑成為投資者值得考慮的標的。與其他債券ETF相比，00950B不僅提供更高的年化殖利率，還能在市場波動中保持穩定的收益，使得投資者在追求財務增長的同時，獲得相對的安全性。因此，對於希望獲得穩定收益的投資者來說，00950B是一個明智的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00950B凱基A級公司債 債券ETF 川普 月配息 降息

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