2檔台股ETF同一天除息 00929完成填息、00915慘貼息

本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估總發放領息約近190億元，根據CMONEY最新統計，共有16檔將在本周除息，19日有2檔除息，復華台灣科技優息（00929）開高後一度拉升至18.49元，完成填息，凱基優選高股息30（00915）卻是開高走低，陷入貼息。

00929復華台灣科技優息為台股高股息ETF月配息元老，3月19日除息，每受益權單位配發0.05元，投資人可在4月16日領息；00929早盤以18.41元開出後一度拉升至18.49元，盤中完成填息，不過，終場則是翻黑收在18.28元。

00915每受益權單位數配發0.5元，3月19日除息，股息預計4月15日配發；3月配息為00915掛牌上市以來第九次配息，2024年全年配息金額3.01元；總計00915自2022年8月9日掛牌上市以來，已累積配發4.7元，若加計本次配發的0.5元，上市以來總計配發5.2元。

凱基優選高股息30 ETF研究團隊表示，台股因去年股價上漲，整體平均股利率降到約3%，高股息ETF的股利收入也隨市場變動下降，因此本季配息根據股利收入及資本利得調降配息，以確保穩健透明，保障投資人的長期利益。

00915早盤以24.02元開出後一度拉升至24.13元，朝填息前進，不過，盤中翻黑，終場收在23.93元，陷入貼息窘境。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。