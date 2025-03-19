快訊

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：全贈陽明交大

2檔台股ETF同一天除息 00929完成填息、00915慘貼息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估總發放領息約近190億元，根據CMONEY最新統計，共有16檔將在本周除息。示意圖／ingimage
本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估總發放領息約近190億元，根據CMONEY最新統計，共有16檔將在本周除息。示意圖／ingimage

本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估總發放領息約近190億元，根據CMONEY最新統計，共有16檔將在本周除息，19日有2檔除息，復華台灣科技優息（00929）開高後一度拉升至18.49元，完成填息，凱基優選高股息30（00915）卻是開高走低，陷入貼息。

00929復華台灣科技優息為台股高股息ETF月配息元老，3月19日除息，每受益權單位配發0.05元，投資人可在4月16日領息；00929早盤以18.41元開出後一度拉升至18.49元，盤中完成填息，不過，終場則是翻黑收在18.28元。

00915每受益權單位數配發0.5元，3月19日除息，股息預計4月15日配發；3月配息為00915掛牌上市以來第九次配息，2024年全年配息金額3.01元；總計00915自2022年8月9日掛牌上市以來，已累積配發4.7元，若加計本次配發的0.5元，上市以來總計配發5.2元。

凱基優選高股息30 ETF研究團隊表示，台股因去年股價上漲，整體平均股利率降到約3%，高股息ETF的股利收入也隨市場變動下降，因此本季配息根據股利收入及資本利得調降配息，以確保穩健透明，保障投資人的長期利益。

00915早盤以24.02元開出後一度拉升至24.13元，朝填息前進，不過，盤中翻黑，終場收在23.93元，陷入貼息窘境。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 月配息 高股息

延伸閱讀

00918、00919、00713預估配息全年破10%！專家：3月價差股利雙響砲

台積電秒填息 台股連二紅…成交量連三縮

多頭總司令張錫：台股Q2現轉機 基本面成強力支撐

七檔股票ETF 一日填息

相關新聞

00713、00944、00878跌幅小於大盤！科技股狂殺、股添樂3建議：高股息今年很強

今年這個行情不太好，我相信大家都很有感。可是很多人可能沒想到，那些去年覺得很爛的、配息縮水的高股息ETF，今年竟會擊敗大盤。

00878、00919、0056誰過去一年表現最佳？雨果曝都非首選：00918與00713更具競爭力

以過去一年表現而言，00918與00713較有競爭力，00878如期待的給予7%左右的報酬率，而0056與00919就不如表面上超過10%股息殖利率那樣亮眼了。

台股總市值70％集中在前50大的公司手中！稀飯：投資009804便能跟上經濟成長動能

台股總市值中，高達70%集中在前50大的公司手中，金額竟然高達52.5兆元！換句話說，投資這些大型公司，便能跟上台灣經濟的成長動能。

009804一張台幣1萬元！號稱小0050…不同之處除單一持股30％上限外

聯邦投信表示009804有三大特點：標配市值型，小資銅板價，存股好選擇。

台股震盪…009803重塑市場話語權！著重企業成長動能的市值型ETF

保德信市值動能50（009803），首創市值成長篩選因子，與傳統市值型ETF不同的是，009803不僅重視市值規模，更強調企業的成長動能。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。