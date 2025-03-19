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非投等債ETF高票息、低存續期吸睛 00953B優勢盡顯

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

今年來受到關稅戰增添市場不確定性，資金分散朝固定收益資產配置以平衡風險。法人指出，債市方面，部分資金也轉向以息收為主，非投資等級債因能提供相較投資等債更好的息收，存續期低也較能抵禦利率風險，加上其發行企業基本面穩健，違約率也低，故投資熱度高。

觀察投信發行之各類型債券ETF今年來受益人變化，以非投等債ETF增加29366人最多，當中又以指數平均票息率最高、平均有效存續期間最短的00953B群益優選非投等債最受青睞，年至今受益人數增加21564人居冠。

法人表示，儘管近期市況震盪，不過基於景氣並未有反轉跡象，以及企業獲利保持穩健下，非投資等級債的信用風險低，且能仍提供相對優異的票息水準，再搭配存續期間偏短，意味著利率敏感度較低，成為投資人追尋收益增長和平衡投組波動的選擇。

另外，目前市面上共計有六檔非投資等級債ETF，指數平均票息率都在6%以上，當中以00953B有7.64%奪冠，而在存續期間方面，也以00953B的2.24年最短，兩項優勢盡顯。近日00953B也公告最新配息資訊，本次預估每股配發金額為0.07元，維持新高水準，換算下來年化配息率達8%，想參與領息的投資人最晚須在4月1日買進。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，從非投等債市場來看，發行企業的財報仍屬穩健，長期獲利能力提高，違約風險仍可持穩在低檔，意味著信用風險較低，且淨槓桿比率和利息保障倍數等技術面因子仍有助支撐其後續整體表現，加上非投等債還具備孳息優勢，有望吸引追逐收益之資金配置，表現值得關注。投資人也不妨透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF來參與。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00953B群益優選非投等債 ETF

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