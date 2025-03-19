台股震盪…009803重塑市場話語權！著重企業成長動能的市值型ETF

近期，全球市場受到美國引發的對等關稅戰影響，美股出現回檔，特別是美國科技巨頭面臨沉重的賣壓，而台股則仍然位於年線之下。隨著市場環境的變化，投資人開始重新評估資金配置策略，其中市值型ETF因其專注於大型龍頭企業的特性而再次受到市場青睞。

保德信投信上週推出的保德信市值動能50（009803），首創市值成長篩選因子，與傳統市值型ETF不同的是，009803不僅重視市值規模，更強調企業的成長動能。

據統計，選擇市值前50大的企業，近五年的總報酬率為46.7%；若挑選各產業市值前15%的企業，報酬率則提升至100.9%；倘若進一步篩選市值成長前15%的公司，總報酬更高達113.8%。 這些數據顯示出成長動能對投資報酬率的強大驅動力。

除了企業成長動能外，009803每年進行兩次成分股的定期審查，並根據不同因子的權重進行調整。

在企業獲利成長和股息收益的機會兼具的情況下，股息同樣受到重視。

透過加重價值因子的篩選權重，能夠掌握潛在的高股利率標的，提升股息收益的機會。

根據近五年的回測資料，納入市值動能篩選並強化價值因子權重後，股利率的平均值可明顯提高至5.4%，較同期間加權指數的3.9%更為優異。

009803的經理人張芷菱表示，近期美國總統川普大打關稅戰，對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，這一政策的朝令夕改造成了很大的不確定性，市場擔心關稅提高可能引發通膨回升，進而影響消費動能，最終可能導致美國經濟成長放緩甚至出現衰退。根據亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDP模型，美國第一季GDP成長率可能下滑至2.8%，使得市場對美國經濟走勢產生擔憂。

此外，近期AI伺服器的組裝進度不如市場預期，供應鏈出現調整，導致相關個股的評價下修。雖然近日舉行的輝達GTC大會未能帶動AI供應鏈的多頭回溫，但張芷菱認為，這並不代表AI產業的成長趨勢會改變。實際上，企業對於AI相關的投資仍在持續擴大，特別是在雲端運算、邊緣AI以及高效能運算（HPC）領域。台股中的半導體與電子供應鏈企業仍然具備長期的發展潛力，預期今年台股上市櫃公司的整體獲利表現中，AI族群將扮演關鍵角色。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。