00713、00944、00878跌幅小於大盤！科技股狂殺、股添樂3建議：高股息今年很強

今年這個行情不太好，我相信大家都很有感。可是很多人可能沒想到，那些去年覺得很爛的、配息縮水的高股息ETF，今年竟會擊敗大盤。

從圖表中可知，最右邊這兩個最慘就是0050跟006208。去年00940一值被罵，但是今年擊敗大盤。00929今年也都還是紅的。00713、00944，甚至都是名列前茅。

怎麼會有這種現象？

有不少人這兩年的操作，看到高股息ETF都在漲，就跟著進去買。結果好死不死，遇到配息縮水。這時又看到一窩蜂在買市值型ETF，於是高股息ETF認賠賣出，轉去買市值型ETF，結果又被套。

高股息ETF真的沒有這麼差。從中可以看出一個結論——今年殖利率的題材，可能會是貫穿全年的主軸，此外，這幾年瘋漲的科技股，到了2025年，可能要進入一段時間的休息。

為什麼科技股到了2025年就不行了？

股市在漲，沒有每年都在大漲，有漲有跌才是正常健康的市場。

科技股疲軟的原因

1、川普

川普政策朝夕令改、天天出爾反爾，當然會對股市造成一定衝擊。

至今為止，已經有機構上修對通膨的預期。

本來在川普沒有誇口的情況下，是灰色線；如果正常沒有關稅，核心PCE的通膨到了2025年底呢，就會順利見到2%水平。

然而現在關稅開徵，高盛就預期年底通膨有可能碰到3%，甚至情況進一步失控可能飆高至3.5%。

川普加徵關稅，在正常市場機制下，轉嫁的關稅會造成通膨上揚。

但如果關稅受太多壓制，經濟產出也會受到影響，這也是市場不穩定的重要因素之一。

2、廠商資本支出受大環境影響而鬆動

今年廣達、鴻海等，AI大廠為何都漲不太動？

主要就是今年AI硬體需求有可能會見頂。尤其過年期間，中國DeepSeek的出現，大大降低了雲服務商跨入 AI的門檻。

此外，北美雲服務商過去這幾年砸了非常多錢投資AI的軍備競賽，可是資本不是打不完的。

當景氣開始出現雜音，大廠商也會思考「過去投入的資本要怎麼回收？」如果這些雲服務商開始在資本支出縮手，台廠勢必受影響。

所以今年諸如鴻海、廣達，營收、獲利都很好，可是股價都不會漲，就是在反映未來。

這個時期想投資這些廠家，可以改為左側交易，有跌出殖利率再來考慮進場。

3、市場殺估值

何謂「殺估值」？過去股票漲多的、吹泡泡的，趁著關稅議題、通膨問題、有衰退疑慮時機下殺估值。

圖中紅色線，是美股七巨頭的遠期本益比。從中可知，最近一段時間遠期本益比，下修的速度非常快。

美股七巨頭都這麼跌，主流的科技股應該都很難有表現。

4、台積赴美設廠

截至上週五為止，外資連賣14天。

台積電赴美設廠，要提高1000億美元的投資金額，這件事是好是壞，每個人的解讀都不一樣。但是顯然外資並不喜歡。

為什麼高股息ETF都不受影響？

前面因素導致今年科技股很難有表現，但是其他產業就不一定了。

從圖表中可看到，今年以來有幾個產業，完全沒有受科技股影響，而且表現都非常好。像水泥、航運、鋼鐵、金融指數。

剛好高股息ETF，很多成分股就是在這些產業裡。

00944，今年績效是第三。之前常被罵的「月配高股息ETF」，現在看這個表現，還糟嗎？

以00944成分股為例，當中有廣宇、散裝航運的裕民、慧洋。高殖利率、高配息的股票都會被高股息ETF納入選股中。

所以今年像過去高殖利率的題材，應該是都有機會交出比科技股更好的績效報酬。

2025年的投資策略

1、逢低買進

最近台股已經接近10%的跌幅。

而美股納斯達克，最深已經來到-15%。

站在逢低買進的角度，與納斯達克聯動的商品，還是可以持續關注。

例如00924，就是一籃子科技股。這一波跌幅最深也接近15%。

2、高股息ETF

高股息ETF波動小，很多股票的估值也沒有科技股那麼高，所以漲多回檔也跟它們沒有關係。

以00944為例，當大盤已經修正10%，00944連5%都不到，而且竟然要創新高。

如果不喜歡月配型，00713也是修正不到5%，而且用還原權值來看，其實也離新高沒有很遠。

最多股民買的00878，也是稍微跌破5%的水平而已，整體來看，都還是比大盤更強。

3、具備高值利率題材的個股

為什麼高股息會變成主流？為什麼很多高值利率的個股會突然冒出來？

1、現在台股沒有主流。本來的主流都是科技股，但現在進入休息盤整狀態。

2、最近是上市櫃宣佈配息的時間點。也就是台股高達1.8兆的高股息的資金哦，要進行調整成分股。

結論

1、美股、台股都在跌，逢低買進聯動的、相關ETF。

2、今年高股息ETF表現應該會不錯。

如果本來有在定期定額扣款，沒有必要停扣，尤其像是00944、00713，今年表現應該會很強。

3、鎖定同時具備題材、高殖利率的個股。

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