00878、00919、0056誰過去一年表現最佳？雨果曝都非首選：00918與00713更具競爭力

「近一年高股息ETF表現比較」

00919又再次配了0.72元，持續維持12%以上的暴力年化配息殖利率，這樣的表現，跟其他的高股息ETF比較起來，是否真有超群的表現呢？

我用google finance查了一下5檔較熱門的高股息ETF，包含一檔去年的績效表現冠軍，分別是00878、00919、00713、0056、00918，看看這幾檔的股價與配息表現如何。

先查看這幾檔的最近四次配息殖利率，00878一如往常的維持在大約7%～8%的配息殖利率，0056與00713有10%以上，00919接近12%，而00918有超過12%的配息表現。從配息殖利率來看，00919與00918的表現突出。

總報酬率要同時計算股價變化與配息多寡，再看這幾檔的過去一年的股價變動，00878、00713與00918大約維持平盤，0056與00919下跌比較多，分別是8%與近12%。

雖然00919配息率近12%，但股價卻也下跌了12%，幾乎抵銷。在股價大概維持平盤的3檔高股息ETF裡，以918的配息殖利率12%最高，其次是00713，00878敬陪末座。

00713配息殖利率約10%以上，但再加上股價上漲1.39%，而00918股價下跌1.06%，兩者相抵消後，兩者報酬率非常接近，所以這兩檔應可算是過去一年表現較佳的高股息ETF。

以上是從股價損益與過去一年配息殖利率綜合來看，我們再實際以過去一年的還原股價來看，是否還能得到一樣的結論。

過去一年的含息還原報酬，由高到低的排名是00918（9.2%）、00713（9.5%）、00878（7.7%）、0056（1.7%）、00919（-0.6%）。

由此數據來看，上一段概略的統計結果，大概也符合事實。00918與00713都有接近10%的綜合表現，其次是00878與其配息殖利率差不多，而0056與00919雖然有超過10%的股息殖利率，但加上股價跌幅，其總報酬只有不到2%。

結論，不要單純被帳上的高配息殖利率給吸引了，高股息ETF的表現好不好，還是要看一下還原報酬。

以過去一年表現而言，00918與00713較有競爭力，00878如期待的給予7%左右的報酬率，而0056與00919就不如表面上超過10%股息殖利率那樣亮眼了。

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