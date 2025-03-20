每月投5K買0050何時買最有利！網曝投資最大關鍵

元大投信宣布調降國內規模最大ETF元大台灣50（0050）經理費及保管費，經理費將調降至約0.11%、保管費0.03%，同時也在公開說明書中也增列「基金分割、反分割」條文。網友猶豫該在何時買進0050，其他人建議「每月單次即可，重點在要持續買」。

0050調整後的經理費、保管費合計費用率降至0.14%，為全部台股ETF最低，已低於富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、富邦摩台（0057）的0.185%。另外0050在公開說明書中也增列「基金分割、反分割」條文，可望降低小資族入手一張的門檻。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「最近開始嘗試台股，每月$5000，請問高手們建議選一天買入，還是分月初、月中、月底三天呢？」

其他人留言「每月單次即可」、「重點在要持續買，每月一次進去這樣就可以了，免得自己忘記」、「每月5K就選一天就好了」、「用app設定自動每天買1到2股，這樣價格可以很平均」。

定期定額投資股票（Dollar-Cost Averaging, DCA）是一種投資策略，投資人固定在特定時間（如每月、每季）投入一定金額於特定股票或ETF，無論市場價格高低，持續買進。

這種方式的核心優勢在於降低市場波動對投資決策的影響，避免一次性投入時買在高點的風險，並透過長期累積，平均降低持股成本。此外，定期定額適合投資新手或無法頻繁關注市場的投資人，能建立穩定的投資習慣，適用於長期看好的標的，如台積電、大盤ETF（如0050、00878）等。

然而，缺點是如果市場長期下跌，可能會面臨虧損，且部分成長型個股的報酬率可能無法與大盤或ETF相比。因此，在選擇標的時，仍需考量個人風險承受度與投資目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。