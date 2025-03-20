新手該全壓台積電？網勸選市值型：0050、006208更穩

台積電（2330）是影響台股走勢的關鍵個股，不少ETF成分股中也都有台積電，有投資新手猶豫「該買台積電或是ETF？」他考慮買進科技股ETF，如0052、00935、00891等以分散風險，其他人則建議他，新手最好是選擇市值型ETF，風險相對更小。

一位新手投資人在論壇Dcard發文分享自己的困惑，他表示，自己在2025年立下小額投資的目標，但在爬文研究後發現意見分歧，不確定應該選擇台積電還是ETF作為投資起點。

該網友提到，過年期間爬文時發現，許多投資人認為台積電或大盤ETF是「無腦買」的標的，但同時也有另一派人認為，「買大盤不如買台積電」，甚至將千元以下的台積電形容為「老天爺的禮物」。然而，近期關於台積電與美積電的新聞不斷，部分投資人因為過去買在高點而感到猶豫，甚至選擇停扣或觀望，讓該網友越看越迷茫，不確定該如何選擇。

該網友提出兩個問題，包括「現在是否仍適合「無腦買」台積電？」以及「是否應該選擇科技型ETF，例如0052、00935、00891等，來分散風險？」由於該網友是投資小白，尚不清楚自己的風險承受能力，因此希望前輩們能提供建議。

有網友留言「我是都買ETF，建議了解一下選股邏輯，0052完全不推，比大盤台積電占比還高，00891、00935這兩檔00935績效好太多，研發費用選股這條件蠻不錯」。

不少人都建議他選擇市值型ETF，留言「買大盤006208、0050」、「追蹤科技指數確實是一個很好的方向，畢竟台灣主要的產業都在科技業，不過若是對科技產業沒有研究的話直接投台灣前50大公司的0050、006208等市值型ETF是最單純的做法」、「個股從來就不適合長期投資，沒必要用自己辛苦賺來的錢去賭一間公司的未來，沒有哪個產業的報酬能持續強，買0050完全分散比較穩，VT連國家都分散更穩」、「0050持續買進」、「個股要定期研究，買大盤etf就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。