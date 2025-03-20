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00919買在23元有虧嗎？網曝「這時機」後殖利率更讚

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資00919。台股示意圖。 聯合報系資料照
網友投資00919。台股示意圖。 聯合報系資料照

根據集保戶股權分散3月14日最新統計資料顯示，67檔台股ETF受益人周增11萬486人，今年來增加40萬7,404人，總人數1,063萬3,240人，連續兩周創下歷史新高，單周受益人增加最多的是00919群益台灣精選高息ETF的2.9萬人。網友以23元左右的價格買進00919，其他人建議「等大盤修正更多再來買，殖利率會更漂亮」。

一位網友PTT發文表示，自己在00919除息後以23.15~23.19元的價格進場00919，認為該價位殖利率仍可達12%，且看好成分股如長榮的表現與配息，因此決定進場。他也提到，買入後查閱論壇發現有不少建議「再等等」，讓他開始思考自己的買點是否合理。

該網友的發問引發熱烈回應，部分網友認為23元的買點「還行」，相比過去27元的高點已經有不錯的價格，但也有人指出，00919的填息能力正在下降，建議等更低的價格再入手。

有人建議22元以下再撿，也有人表示自己會等20元甚至更低才會考慮加碼。此外，也有不少長期持有者認為，若是採取長期投資策略，就不需要特別等待最低點，而是應該分批進場，以降低風險、累積股數，避免錯過配息。

部分網友則提醒，00919的配息政策仍有變數，若未來配息降低，可能會影響市場對其的信心，導致價格下跌，甚至可能出現大量拋售。不過，也有持積極態度的投資人表示，若該ETF每季仍能維持0.7元以上的配息，那麼長期持有仍具吸引力，甚至有網友分享，自己透過長期買進，成本已壓低至18.6元，對後續報酬抱持樂觀態度。

整體而言，00919在除息後的股價仍然具有爭議，市場看法分歧。一方面，部分投資人認為23元是可接受的買點，甚至認為持續投入能創造穩定現金流；另一方面，也有投資人持保守態度，認為應等待更低價位或關注未來配息政策的變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 ETF PTT 台股 大盤 投資人

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