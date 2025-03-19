台股總市值70％集中在前50大的公司手中！稀飯：投資009804便能跟上經濟成長動能

哈囉；你今天要不要來點稀飯套餐呢？我是稀飯。

你知道嗎？台股總市值中，高達70%集中在前50大的公司手中，金額竟然高達52.5兆元！換句話說，投資這些大型公司，便能跟上台灣經濟的成長動能。

目前市場上最熱門的兩檔追蹤「台灣50指數」的ETF，分別是（0050）元大台灣50與（006208）富邦台50，這2檔討論度一直很高，也是投資人喜歡的定期定額標的之一。然而，這兩檔ETF都有同一個特色：台積電的權重占比極~高，甚至超過50%以上，對於希望資產更加分散、降低單一股票波動影響的投資人來說，投資這2檔可能就不是最好的選擇。

為了降低這樣的風險，聯邦投信即將推出首檔ETF(009804) 聯邦台灣精彩50 ETF，最大的特色就是針對單一成分股設定30%的權重上限，也就是俗稱的「台積電條款」。這不但能維持台股指數的成長空間，也更能分散投資風險，對追求穩定與成長的投資人而言，009804或許會是一個更好的選擇。

本篇文章，稀飯將帶你深入了解(009804) 聯邦台灣精彩50 ETF的特色、投資機會點、挑戰點，以及如何申購！

基本資料

009804聯邦台灣精彩50ETF將於2025年3月17號展開募集至2月21號，發行價格10元，最低申購單位為一張，即10,000元整。並預計在4月16號掛牌上市。 009804追蹤台灣50權重上限30%指數，成分股檔數共50檔，風險報酬等級為RR4。 009804屬於半年配的台股ETF，每年4、7月除息 009804的保管銀行為永豐銀行。每年的經理費為0.15%，保管費則每年0.035%。

篩選標準

009804採用完全複製法，盡可能複製「台灣50權重上限30%指數」的表現。從台灣證交所所有上市股票為選股母體，經由市值規模、流動性與流通量等三大篩選標準，選出臺灣市值前50大的上市公司作為成分股。

此外，每季度（3、6、9、12月）會定期調整成分股，並針對單一成分股設定最高30%的權重限制，降低單一股票權重過高所帶來的集中風險，更有效分散個股波動對基金績效所造成的影響。

接著，一起來看看009804追蹤指數所篩選出來的產業分布及前十大成分股。

產業分布及前十大持股

009804追蹤指數的持股產業以電子業為主，配置比重達73.04%，也彰顯台灣的產業主要仰賴電子股。其次為金融產業，占18.52%，航運、水泥、鋼鐵、食品等傳統產業則合計占約19.38%。

前十大成分股依權重排序為（2330）台積電、（2317）鴻海、（2454）聯發科、（2308）台達電、（2382）廣達、（2881）富邦金、（2891）中信金、（2882）國泰金、（3711）日月光投控及（2303）聯電，合計占比達64.07%。

第一大成份股（2330）台積電占其中的30.35%，接近該追蹤指數的權重限制表現。

上述產業分布與個股資料截至2024年12月31日，實際掛牌時，成分股可能會有所調整。此外，此檔ETF每季（3、6、9、12月）會進行定期調整，因此掛牌後持股變動屬於正常情況，投資人可留意最新公告。

根據最新的指數調整結果，3月預計將進行1進1出的調整，納入（2615）萬海，並剔除（1326）台化。

配息機制說明

009804採半年配息的機制，根據其規定須在「成立滿30日後，每年4、7月起的營業日前完成收益分配」，因此，推估首次除息的月份落在7月，但實際發放時間仍需視當期營業日計算，並依投信公告為準。如果想省下每年最多20元的匯費，可以到聯邦投信官網將009804的配息銀行更改為永豐銀行，即可省下匯費囉！

此外，009804也設有收益平準金的機制，能夠平滑配息，避免因投資人申購或贖回影響單位收益，進而提升配息的穩定性。

至於配息水準方面，由於009804是市值型ETF，更著重的是資產的增長，而非高現金殖利率，因此稀飯推估此檔ETF的合理年化殖利率會落在3-4%左右。換算下來，每年每張可領到約300至400元左右的配息，屬於合理且符合市場平均的範圍。

指數累積報酬率

根據投信揭露的數據，009804追蹤的「臺灣50權重上限30%指數」自2014年底至2024年底的累積報酬率接近350%，表現相當亮眼，與大盤的走勢有高度的相關性。

不過，若我們進一步觀察最近幾年的表現，會發現這個指數和台股加權指數雖然走勢相近，但績效上仍略為落後。例如在2019至2024年間，除了2019年小幅勝過大盤外，其餘幾年皆小幅落後於加權指數（含息），整體年度績效大約是大盤的正負3%左右。稀飯認為，這可能與「權重限制」機制有關。近年來台積電的強勢表現，持續拉高其在大盤的權重，最新的權重甚至已經到達36%。而009804追蹤的指數卻將單一成分股權重限制在30%，因此少吃了部分台積電上漲的紅利，使績效稍顯落差。

從2020到2024年的走勢來看，該指數與臺灣50指數（0050、006208的追蹤指數）差異不會太大，但若台積電權重持續增加到超過30%，則績效差距可能逐漸擴大，例如觀察2024年的績效便可以發現兩個指數的績效有明顯差異。此外，009804與台灣高股息指數（0056的追蹤指數）相比，過去5年累積績效相對領先，還是證明市值型ETF在報酬成長面優於高股息指數。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。