台股 ETF 受益人1063萬再創高 00919奪人氣王

大盤上周續跌2.69%，連續兩周大跌，依舊澆不熄台股ETF投資人熱情，根據集保戶股權分散3月14日最新統計資料顯示，67檔台股ETF受益人周增11萬486人，今年來增加40萬7,404人，總人數1,063萬3,240人，連續兩周創下歷史新高。

進一步觀察，台股ETF本周新增1檔009803保德信市值動能50，總檔數達67檔；以單檔表現來看，共有41檔呈現周增加，受益人數同時創新高的有23檔，單周受益人增加最多的是00919群益台灣精選高息ETF的2.9萬人，其次0050元大台灣50、00878國泰永續高股息、0056元大高股息也都有增加萬人以上。整體而言，雖然投資人趁大盤回檔之際逢低買進台股ETF，不過高息型人氣還是略勝一籌。

群益投信ETF研究團隊指出，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。因此趁著盤勢下跌，存股族可以用更低的成本，加速累積張數。

群益投信ETF研究團隊表示，由於台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人可以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股指數目前半年線與年線仍持續往上，MACD翻負，等待融資金額減少，籌碼沉澱下，有利後市多方格局。整體看來，AI仍為中長線趨勢，惟短期籌碼較為凌亂待沉澱，考量AI仍為中長期正面趨勢，加上台股企業獲利今年仍有15%成長率，預期2Q25台股將在區間格局，後市仍不看淡，若遇到大盤大跌時可逢低分批加碼布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。