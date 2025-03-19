009804一張台幣1萬元！號稱小0050…不同之處除單一持股30％上限外

聯邦投信開始募集台灣精彩台灣50ETF（009804），募集期從3月17日到3月21日。

聯邦投信表示此為聯邦投信跨足ETF市場的第一步，特意為投資人著想，選擇國人耳熟能詳的台灣50策略，單單純純，簡簡單單，原汁原味連結台灣股市前50大市值公司的經營成果。

聯邦投信表示009804有三大特點：標配市值型，小資銅板價，存股好選擇。

標配市值型

追蹤台灣50權重上限30%指數，指數成分股涵蓋台灣市值最大的前50大公司，包含台積電、鴻海、聯發科、廣達及台達電等大型藍籌股。009804可說是第三檔台灣50 ETF，也可說是新一代台灣50ETF。

特別針對上一代台灣50ETF單一個股權重過高的情況進行調整，設計單一持股30%的上限。讓投資人的投資風險不再單單依靠單一個股表現。

適合持有台積電股票以及大量持有台灣50 ETF產品的投資人納入ETF資產配置，避免過度集中單一個股的投資風險。

小資銅板價

每股發行價格只要新台幣10元，一張只要新台幣10,000元。讓投資人用小錢就可以投資台灣50大市值公司。投資人不再需要買零股。

聯邦投信建議，投資人可以用這個ETF，以小額投資逐漸累積退休、教育及結婚基金。另外，經理費用率低至0.15％，特別適合小資族。每年4月、7月配息，具備平準金機制，可以讓配息率較穩定。

存股好選擇

定期定額累積看得見。截至2024年12月底定期定額累計報酬率(含息)。一年、二年、三年、五年分別是14.4%，33.14%，41.67%，59.06%。是投資人存股的好選擇。

聯邦投信表示009804投資台灣市值最大的前50大公司，但每股發行價只要10元，也可說是小0050，方便投資人入手。

台灣近年半導體以及AI相關硬體等產業表現在國際上大放異彩，為台灣帶來國際的各方關注，這些指標公司有半導體領導者（如台積電）、無線通訊晶片設計商（如聯發科）、全球最大電子產品代工商（如鴻海）、綠能技術領導者（如台達電）等；另外還有金融與保險巨頭（如富邦、國泰）。台灣50中的這些公司，通過其在各自產業中的精采表現，讓台灣成為全球經濟和科技發展中的重要參與者。也讓台灣繼80年代的經濟起飛後有了更為精彩的發展。投資人可透過投資009804一起參與台灣股市的成長機會。（註： 所提個股均為指數成分股）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。