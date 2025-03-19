2025投資台股與強者同行 主動選股搭載 ETF 全台首檔有看頭

野村台股團隊持續看好台灣2025年經濟景氣與台股企業獲利表現，尤其當權值股在去年大漲後陷入橫盤整理時，跳脫市值、產業框架並且深入研究，可望帶來較好的投資成果，全台首檔的主動式ETF - 野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）結合主動式共同基金及被動ETF雙重加持，主動選股、追求超額報酬、靈活換股，不但享有野村投資團隊主動選股的專業操作，搭載ETF架構，也讓投資人能在盤中隨時買賣，經管費也較共同基金為低廉，且ETF持股每日全揭露。

00980A兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度的新選擇，從容應對當前市場動盪，即時且靈活布局台股成長契機。

全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，自2022年ChatGPT問世引發AI浪潮以來，台股屢創新高，年線乖離率也保持在10%之上，超買風險持續上升；不過，隨著貿易戰開打加上經濟放緩疑慮，台股已回吐2025年以來的漲幅，甚至小幅跌破年線，年線乖離率也回到零值左右，反而是較為健康的水準。

基於鮑爾重申美國經濟相對良好，台灣主計處也估今年3%以上經濟成長率，股市適時的修正，不見得是壞事。 其次，根據彭博最新預估，台股獲利今、明兩年仍維持正增長的態勢，今年仍高達10%以上的獲利成長，近期股市已下跌近10%，已消化部分獲利修正利空。根據AAII美國散戶投資人情緒指數，目前悲觀投資人比樂觀者多出四成，已經來到歷史的極端狀況。但從歷史經驗來看，若在市場極度悲觀之時進場，半年後往往都有不錯報酬，後續三至六個月漲幅達10%，在台股獲利仍穩健但市場情緒已相當悲觀之際，應不是貿然離開股市之時，反而是布局台股的契機。 另一方面由於政經不確定性，游景德研判近期市場資金有從評價較高的科技股轉往低基期或具防禦性質股票的趨勢，如：傳產中的鋼鐵、水泥以及高股息股。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治指出，AI相關科技股趨勢仍看好，但短線市場波動劇烈，可採取「短線保護長線」的策略，也就是可採取多元配置策略，以AI伺服器相關為主，搭配有題材的產業（原物料等）或高股息等類股，渡過市場震盪時期。台股主要受到權值王台積電（2330）震盪下挫、加大加權指數波動，背後原因除DeepSeek橫空出世對於高階AI硬體需求帶來雜音，目前外界也擔憂台積電對美加碼投資與川普可能取消美晶片法案（CHIPs Act）對企業獲利的影響。然而若觀察權值股之外，例如櫃買指數來說，卻明顯在農曆年後表現出色、呈現漸入佳境，面對今年蛇行盤勢，野村台股團隊持續看好台灣2025年經濟景氣與台股企業獲利表現，「百花齊放的台股盛世」仍然可期。

回顧歷史，台股長期走勢大多數時間是呈現上漲態勢，無論是網路泡沫、次貸風暴，甚至新冠疫情，每次經濟衝擊過後，股市最終都會反彈回歸到成長趨勢。這是因為股市本身反映整體經濟的健康狀態，只要經濟在長期內保持增長，股市便會持續上漲。黃宏治表示，對於沒時間研究但又想參與台股機會的投資人，除了台股共同基金之外，更可考慮預計於4月15日開始募集的全台首檔的主動式ETF -野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），三大核心「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」，跨越傳統主動式基金及被動式ETF投資藩籬，兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度的新選擇，經由野村投資團隊專業操刀，透過獨家的「智慧優選」的基本面量化投資流程，主動精準篩選優質標的，投資策略依據市場變化，從容應對當前市場動盪，充分把握投資機遇，即時且靈活布局台股成長契機，投資與強者同行，讓投資人充份參與台股成長機遇，尤其適合今年蛇年的台股盤勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。