00918、00919、00713預估配息全年破10%！專家：3月價差股利雙響砲

本周台股重頭戲，肯定是重量級高息ETF除息開跑，初估總發放領息金額約莫近190億。其中不乏殖利率超亮眼ETF，尤其台股正好伴隨利空回檔，投資人有機會價差、股利雙收，今天就來看看是哪些ETF殖利率能夠超過10%，三月之後的走勢可能為何。

00919、00918、00713預估配息全破10%

最新統計資料顯示，三月總共會有16檔ETF開始要進行除息，其中拔得頭籌的肯定是即將迎來第8次配息的00919，預估年化配息率12.2%最高，其次00918與000713也都有10%以上的好表現。

而（00919）在18日除息，本季擬配0.72元，年化配息率逾12%，其前五大成分股之一的長榮（2603）也將配發股利32.5元，殖利率達14%，讓00919上週受益人爆增2.9萬人，超越先前穩居冠軍的元大台灣50（0050），投資人如果來不及搶進，也可以選擇長期優生的00713。

(00713)這隻老牌的高息低波動ETF，在經歷了去年的高股息ETF之亂，許多新型動能高股息ETF都在今年打回原形，要嘛配息縮水，要馬股價跌破淨值遲遲暫不回，結果00713老馬識途，考慮到波動對投資人的衝擊，從選股邏輯上就設定好低波動的概念，波瀾不驚的默默衝入第三名，真的不容易。

3月中見轉折？過往數據透玄機

但相信許多投資人都相當擔心，就算配息很高，如果不能填息，那也只是左手換右手，根本不算賺到股息，而這又牽涉到了接下來台股的可能走勢，或是說全球市場的可能走勢，在經歷了二月高點到現在下殺17%的威力，投資人到底還能不能入場撿便宜？

川普第二任期的開始可說是殺伐果斷，對全球市場與國內造成巨大衝擊，快速而激烈的政策步伐帶來了很大的不確定性。截至上周，標普 500 指數從高點下跌將近10%。

資料來源：Almanac Trader

但從上表來看，三月的第七週可能是一個有趣的大盤轉折點，如果說現在的下跌符合過去的統計數據，那在這個低點開始展望 12 週後和 100 天后，投資人可以從紅框到看到標普 500 指數表現有所改善，漲幅平均值、中位數和頻率均有所提高，簡單來說如果美股市場找到支撐，那台股的反彈就會更有抵氣。

資料來源：Almanac Trader

尤其從上圖來看，越接近月中壞時間的區間也會慢慢過去，三月的市場動盪往往導致上半月股市下跌。但時序來到下半月，可以看到標普五百(代表美國大盤)的反彈或許將在本週晚些時候或下週初出現，儘管這需要來自川普、聯準會、國會、利率、通膨或地緣政治的某種催化劑來觸發。

資料來源：THE DAILY SHOT

美國隔夜納指100 ETF 成交量大幅飆升，在過去似乎通常出現在市場相對低點附近，如今大量的換手量再次出現。

資料來源:彭博

而根據摩根大通的報告顯示，他們也認為美國股市此次調整的最糟糕階段可能已經過去，因為從信貸市場的表現顯示，美國經濟衰退的風險正在降低。信貸市場在過去兩年中多次被證明是可驗證的，此次它對美國經濟衰退風險的預期也比股票或利率市場更為樂觀。並不如花旗或是市場所預期的衰退預期30-50%這麼高昂。

也就是說，值此回檔之際，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。如果高息資產在選股邏輯上已經將波動問題考慮進去，則適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好工具。展望台股後市，總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期。

原文出處：股股知識庫_3月價差股利雙響砲：00919、00918、00713 殖利率破10%

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