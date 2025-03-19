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市值型ETF頂上戰爭！「黑馬00922」2優勢攻上光明頂 法人：不走尋常路

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。聯合報系資料照
股市示意圖。聯合報系資料照

近來市值型高股息ETF開啟頂上戰爭，不只元老元大台灣50（0050）、雙胞胎弟弟富邦台50（006208）狠打經保費、分割之戰，投資人也逐漸發現後進者「市值配息王」國泰台灣領袖50（00922）堪稱黑馬，這半年來憑藉選股機制，績效狠狠超越兩大傳統市值型ETF，昨（18）日除息0.63元，年化殖利率逼近6%，股價一度出現20.3元「96折甜甜價」，投資人急撿便宜，單日爆量3.6萬張。

觀察18日市值型ETF成交量表現，以國泰台灣領袖50（00922）成交量達3.6萬張最多，其次是剛於13日掛牌上市的保德信市值動能50（009803）成交量1萬張，元大台灣50（0050）單日成交量約8500張，富邦台50（006208）則約4800張，其餘市值型ETF的成交量則落在3千張以下。

事實上，00922近一個月來成交量屢屢突破萬張，根據集保結算所統計，近月（2/14~3/14）受益人數更從12.6萬上升至13.3萬人，究竟為何00922能在0050、006208的爭鬥中異軍突起？市場法人認為，主要在於它「不走尋常路」，當市場追捧台積電，像是0050、006208持有台積電多達55%，00922則持有30%，兼具成長動能的同時，也能避免重壓個股的風險，因此近半年來績效超越老大哥們。

此外，00922還有一個別稱是「市值配息王」，顧名思義就是它的配息夠多，昨（18）日除息0.63元，若用17日收盤價21.11元計算，單次值利率2.98%，年化殖利率則為5.96%，以市值型來說相當驚人，能夠兼顧配息與成長，成功吸引愛息族群目光。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00905FT臺灣Smart 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 009803保德信市值動能50 市值型

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