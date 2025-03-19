這檔 ETF 一年規模翻倍 創最速登上500億元海外股票 ETF

統一FANG+ETF（00757）在自體的淨值快速成長，疊加投資人進駐的雙重加持下，一年規模翻倍成長，3月18日達504.4億元，再創歷史新高。且僅花六年多時間即突破此里程碑，為規模最速登上500億元的海外股票型ETF。

據晨星統計至2月底，00757一年、兩年、三年、五年報酬率分別為：31.79%、147.99%、129.4%、298.43%。可以看出這些年以來，歷經疫情、暴力升息、美中貿易戰、AI崛起等多空淬鍊，00757熬過震盪，彈跳力就是比別人強勁，其中，兩年、三年、五年報酬率都是同類型第一名，展現絕佳的長跑耐力。

00757長線傲人的績效表現，也讓買氣大增，尤其投資人把握近期修正的機會搶著上車，最新受益人已突破9萬人，2025年以來受益人大增3.16萬人，在海外股票型ETF中增加最多。00757實力與買氣兼具，規模因此一路成長，從去年同期的232億元，大舉成長至3月18日的504億元，年增117.21%。

統一FANG+ ETF（00757）經理人林良一表示，近期美股投資氛圍受到政策影響，波動度大增，但也讓00757評價面回到合理區間。00757成分股精選十大科技巨頭，無論是AI發展必備的高端處理器、應用面的軟體服務、雲端及資安等領域都是領頭企業，將AI概念與核心業務重疊，更讓這些大型科技股營運如虎添翼。本周輝達GTC大會登場，各界聚焦新產品、服務與技術，有機會帶領輝達市值再3兆美元，並重新提振跌深的AI族群投資信心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。