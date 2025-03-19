黃仁勳發表演講 法人點名國泰 ETF 00830、規模破400億元

輝達執行長黃仁勳19日凌晨於GTC會中發表演講，穩定市場對AI及半導體產業前景的信心，但在美國對等關稅議題延燒下，美國股市表現仍被拖累，科技股龍頭美國費城半導體指數在自本波低點反彈近7%後回檔整理，指數仍距歷史高點有逾27%的上行空間，全台唯一追蹤費半指數的國泰費城半導體ETF（00830）近日交投熱絡，基金最新規模18日突破400億元，今年以來成長23%，受益人數已達9.2萬人，成為科技型ETF佼佼者。

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，全球投資人翹首以盼的黃仁勳演講沒讓市場失望，除了打消原先市場擔憂CSP業者資本支出下滑，今年甚至在更高階的Blackwell架構晶片的購買量達360萬塊，需求是過往的三倍，除了更具體地給出未來各世代晶片產品的藍圖外，也聚焦在AI未來各種應用場景下晶片在其中扮演的重要角色。

最值得關注的是不斷提到Token，能將影像轉化為數據，在科技、生物醫學、環境保護等各領域都推動全面性的創新，其實背後的意義就是AI開始改變各行各業，對於AI推論的需求也將再推升。全球主要科技指數的美國費城半導體指數也獲得關注，國泰費城半導體（00830），近五日股價從3月12日的37.36元攀升至3月18日的39.36元，交易量明顯再放大，00830價量齊升，今年以來資金流入超過132億元。

全台目前只有國泰費城半導體（00830）追蹤美國科技股龍頭匯聚的「美國費城半導體指數」，費半指數在2024年含息報酬為20.4%，今年以來在川普風暴下，截至3月17表現是-7.7%，但近日開始出現反彈；國泰投信表示，在關稅政策已逐漸明朗、3月有GTC大會、4月即將迎來科技股超級財報周、5月還有COMPUTEX、6月美國聯準會有高度機率會降息，市場亦預期輝達最新B300和GB300 AI伺服器將於9月放量出貨，科技股第2季後利多消息一波接一波，接下來應該會是00830的重頭戲，宜分批加碼或定期定額分批進場卡位。

00830經理人李翰林也提到，2025市場最重要的關鍵字就是「川普」，川普在第一任期就把AI作為國家優先事項之一，第二任期甫上任旋即在白宮宣布要斥資5,000億美元（約新台幣16.49兆元新台幣），打造星際之門計畫（Stargate），建立新的資料中心，為人工智能提供動力，並稱其為歷史上最大的人工智能基礎設施項目，將於美國各地進行，目標是幫助美國留住AI未來技術，並創造超過10萬個工作機會。如果要盤點哪個產業是川普2.0的受惠者，從川普把錢花在哪，就可看到端倪。

00830經理人李翰林說明，AI是時代發展的重大變革，市場需求從雲端業者大張旗鼓搶先布建雲端基礎設施、搶占AI訓練階段算力，如今ChatGPT、DeepSeek等軟體開發後，需求再從企業端慢慢延伸到消費端，在這階段中，雲端大廠更需要再擴充資本設備以提供更好的AI推論成效吸引客戶採用，AI軍備競賽只會越演越烈，可透過全市場持有相關標的最高的費半指數一次打包受惠股，不漏接未來AI落地商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。