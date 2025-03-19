009802是00733的大型股版本！阿格力：用Alpha值選股找出績效擊敗大盤的公司
今天要幫大家分享的是富邦旗艦50（009802）！
那如果要用一句話來形容009802，會說它是富邦臺灣中小（00733）的大型股版本。
那誰是00733呢？這一檔ETF在2019到2024這六年的期間，兩年績效冠軍，四年擠進前三，甚至有2023年，績效高達七成。
那它憑藉的是什麼呢？選股條件有Alpha值！如果一檔ETF用Alpha值來選股，就是幫投資人找到一群績效擊敗大盤的公司。
可是009802沒有台積電，這樣好嗎？
009802追蹤的臺灣旗艦動了50指數，可以看到成立迄今，績效是贏過大盤。
就算近期有比較震盪，它還是領先的，所以代表這個因子有效。
◎本文內容獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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