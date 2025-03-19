009802是00733的大型股版本！阿格力：用Alpha值選股找出績效擊敗大盤的公司

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

2025-03-06 09:59