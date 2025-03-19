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0056、00713、00878、00919…高股息ETF跟金融股選誰好？股魚「一圖表」看績效

聯合新聞網／ 股魚
股市示意圖。余承翰／攝影
股市示意圖。余承翰／攝影

高股息 VS 金融股 哪個是比較好的選擇？

用數據說話，以2022~2025.3.17來看，高股息ETF是簡單又高效的選擇。

表中取熱門的高股息產品0056、00713、00878、00919做為比較基準，來跟各大金控的績效數據比對在一樣持有3年多的時間後，到底誰的績效會比較好呢？

在這個時間區段內個股以

2812台中銀 110.09%

2834台企銀 87.9%

2891中信金 79.5%

佔據金融股績效的前三名。

高股息ETF由 00919 交出88.6%績效，與前三名個股績效相當，其餘整個總表都整理在表中，可自行參考數據變化。

對忙於工作的上班族投資人來講，透過ETF來投資是比較輕鬆愉快的方式，也比較不會有個股消息面的紛紛擾擾，在資金的部分也才能投入夠大的金額，我在很多群組中都會發現到ETF投資人，動輒都是上百張的部位在累積，這也表示這樣的產品深受投資人信賴。

至於有能力自行選股的朋友，那當然就是自己來啦！想追逐超額報酬個股是最佳選擇，只是要投入的心力自然也會多一些。

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 2812台中銀 2891中信金 台企銀 金融股

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