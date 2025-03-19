新 ETF 大戰開打 簡立忠：多資產 ETF 可到櫃買中心掛牌

金管會開放主動式ETF、被動式多資產ETF等新種業務，投信業紛紛提出申請，櫃買中心董事長簡立忠18日表示，櫃買債券ETF市場規模持續穩居亞洲第一、配息穩定的現金流有助強化台灣資本市場韌性；而新開放的多資產ETF有債券部位，可以到櫃賣中心掛牌。

「櫃買永續債暨ETF論壇」18日登場，櫃買中心董事長簡立忠、總經理陳麗卿、投信投顧公會理事長劉宗聖、國泰投信董事長張錫、群益投信董事長賴政昇、中信金證券事業長張浴澤、凱基投信董事長丁紹曾等親自出席。

近來台股遭外資連續賣超，儘管近日反彈，氣勢也偏弱，張錫表示，雖然近來川普新政帶來投資市場震盪，「台股就是靠基本面」，先前在今年第1季出貨遞延的輝達GB200將在第2季大量出貨，將有助台股表現，台股到2030年前都是多頭市場，

近日美國總統川普談話時表示台積電（2330）將投資美國2,000億美元，引發市場擔憂。黑石財經執行長温建勳也表示，台積電短期反而已利空出盡，即使「被增加」投資金額至2,000億美元，也不用擔心這些談判語言，「台積電的韌性，超乎想像」。以外資今年普遍預估台積電每股純益約60元來看，本益比剩下16倍，長線投資資金分批進場。

面對當前波動的市場，投資人該如何進行債券ETF配置？賴政昇表示，投資市場沒有最好的投資工具，只有相對適合的。例如遇到美中情勢改變，便調降一些股票部位；債券部位方面，過去大家對債券想抱資本利得，但現在應該調降手中的公債比率，增加公司債的比重，因公司債的資本利得比較低，但收益率比較高一點。公司債ETF可分為投資等級債、非投資等級債，現在公司債該買投資等級債或非投資等級債孰優，考量非投資等級債違約率還有1.5%左右，所以要看個人風險承受，如果風險承受高一點的、追求息收的需求是更高，可搭配較高非投資等級債部位。

張浴澤對債券ETF提出三點看法，首先，配置債券ETF可提高資產組合抗震能力：債券ETF是持有一籃子債券，但大家不要誤解債券ETF只有少數幾檔債券，事實上，可能多達幾百檔，可以讓投資人不必到海外就可以投資債券。尤其台灣人手上都有股票，若將相關係數較低的債券ETF納入後資產配置，可以提高抗震避險能力。

第二，債券ETF投資成本低：台灣人喜愛存股配息，但存債優點更多，因債券配息更穩定，且不像存股較常見配到本金；再者，很多債券ETF有月配息機制，適合退休族群。另一方面，台灣的債券ETF費用率非常低，因中國信託投信八年前發行第一檔債券ETF時，就有壽險公司來要求費率低一點，因此台灣費率甚至低於美國。而且台灣債券ETF免稅，也是優點之一。整體而言，透過債券ETF投資債券的投資成本相當低，

最後，利用債券ETF配置，要考量個人的風險承受度。張浴澤舉自己為例，會配置金融等級債、投資等級債，但獲利點到，就獲利了結。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。