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00878股息3萬入帳、淡定再買1張！達人讚「踏實感」：現金流超穩

聯合新聞網／ 張紫凌
股市示意圖。曾學仁／攝影
股市示意圖。曾學仁／攝影

00878股息今天發了，朋友淡定的拿起手機：直接再補一張！還計劃今晚要把剩下的股息帶家人去吃燒肉，但剩下的股息不是至少還剩8000元以上嗎，會不會吃太高檔了。

下午跟幾年沒見的老友在咖啡廳聊工作，閒暇之餘也聊了一下投資。

不過談到高股息的時候，她看一下手機只說了：「喔～原來今天00878股息入帳，那就再買一張，剩下的晚上拿去吃燒肉吧！」然後把手機放回口袋，繼續喝咖啡。

這跟我印象中的她完全不一樣，幾年前，他只要遇到理財問題都會跟我討論。

我記得每次她領到薪水都還沒來得及高興，辛苦工作一個月的錢進了帳戶，馬上就被房租、水電、貸款、信用卡費分光，每天盯著銀行帳戶，就怕哪天錢不夠用，所以連每天最基本的三餐都會精打細算，猶豫很久。

但現在領到00878的股息，反應竟然只是「喔，股息來了。」然後繼續悠閒地喝咖啡。

「當錢不再是生存問題，而是生活，世界變得很不一樣」

當然，應該不是他變得冷漠，而是當金錢的流動變得可以預期，焦慮感自然就消失了。

畢竟不管股市如何，帳戶裡的現金流都穩穩地來，足以讓她不用再擔心萬一哪天不想工作了，該怎麼辦，這種安全感，比什麼都踏實。

不過我還是有好奇問一下，00878配息了，如果是以前妳一定會跟我炫耀一下不是嗎？

她說這種事早就習慣了，不用炫耀吧！這樣也好～很高興她不用再每天盯著銀行帳戶，擔心錢會不會不夠用了，這就是投資帶給我們的價值。

雖然這幾年00878很熱門，但還是要嘮叨叮嚀一下，很多大大都是一窩蜂買進，不過在買之前要記得問問自己，到底是為了什麼而投資呢？

畢竟投資不是「別人買，我也買」。

像我自己喜歡00878，除了是高股息ETF、規模大以外，它的產業分佈足夠多元，比較大宗的產業分佈大致如下：電腦及週邊26.x%、半導體26.x%、金融22.x%、通信網路8.x%。

這代表無論是它的股息或是淨值變動，不會過度依賴某一個產業，而是來自不同領域的龍頭公司，這樣的結構，讓它在股市波動時也能非常安心。

◎本文內容已獲張紫凌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息

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