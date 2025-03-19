七檔股票ETF 一日填息

昨（18）日有11檔股票ETF進行除息，其中，有七檔完成一日填息，且標的集中在高息月配商品上，如中信全球高股息（00963）、中信亞太高股息、富邦特選高股息30、富邦臺灣優質高息、中信成長高股息、野村趨勢動能高息等六檔，唯一季配完成填息的是兆豐龍頭等權重。

昨天除息ETF包括中信全球高股息、中信亞太高股息、富邦特選高股息30、富邦臺灣優質高息、中信綠能及電動車、中信成長高股息、野村臺灣新科技50、群益台灣精選高息、野村趨勢動能高息、國泰台灣領袖50、兆豐龍頭等權重等11檔。

值得一提的是，中信全球高股息與中信亞太高股息是上市以來首度除息，分別配0.055元及0.04元，上演「秒填息」，盤中持續走強。

今年以來高股息ETF表現優於市值型ETF，而高股息ETF又以海外型表現較佳，反映出估值高的成長股拉回、資金轉向醫療保健與核心消費等防禦型產業，以及低基期的市場。

觀察全球股市表現，港股續創今年新高，歐股也在相對高檔，中信投信去年底推出的兩檔海外高股息ETF，中信全球高股息成分股有不少歐洲企業，中信亞太高股息成分股中則含有陸港股上市公司，都跟上這波估值重估的浪潮，今年績效在高股息ETF中名列前茅。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。