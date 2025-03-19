投等債ETF 抗震利器

美國總統川普啟動關稅戰，市場避險情緒快速升溫，由於聯準會降息趨勢不變，投信法人指出，全球股市經過去年的大漲普遍處於高檔，引發資金轉往高評級的債券ETF避險，在近日全球股市大幅震盪之際，投資等級債券ETF表現相對抗跌。

Bloomberg統計，自聯準會暫停升息至啟動降息循環期間（2019/1/31~2025/3/1），美國20年以上A級公司債指數上漲3.5%，大勝美國20年以上公債指數下跌12%。建議投資人在進行資產配置時，可納入美國20年以上A級公司債，提升防禦力。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）研究團隊指出，風險事件頻生，公債相對具避險效果，不過長期持有時，具更高收益水準的公司債，往往能帶來更佳報酬。展望後市，聯準會主席鮑爾先前強調美國經濟具韌性，因關稅移民等政策不確定性，降息前須看到相關經濟數據支持。據Fedwatch資料，市場預估首次降息在6月，長線看聯準會仍在降息循環，將吸引資金流入投資級債券市場。

本周聯準會將召開FOMC會議，對債市投資動見觀瞻。統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，觀察目前通膨等數據，市場預估本次聯準會利率決策會議將維持當前利率，最快降息時點可能落在今年年中。債市操作上，若未來經濟數據改善或通膨壓力升溫，導致公債殖利率大幅回升，或關稅政策變數與經濟衰退疑慮加深，使信用利差持續擴大，則可視為債券ETF逢低布局的好機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。