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富邦旗艦50 19日掛牌
市值型ETF再添新兵，富邦旗艦50（009802）今（19）日正式掛牌上市，並得辦理融資融券。加上富邦旗艦50後，集中市場掛牌上市ETF將達180檔。
證交所表示，根據送件資料顯示，富邦旗艦50追蹤的指數是「臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」，簡稱「台灣旗艦動能50指數」，以台灣上市上櫃公司為母體，自市值前200大股票，經流動性、波動度及獲利能力篩選後，依據動能指標、考量動能反轉並顧及產業平衡，擇優挑選50檔成分股。
富邦投信投資策略師徐翊達預期，今年的股市會與2018年川普首次上任時較為相似，當時川普首次加徵關稅以致市場震盪劇烈，但隨著企業獲利穩定成長，中長線趨勢轉正向上。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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