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富邦旗艦50新24檔成分股出爐 19日掛牌上市

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

追蹤台灣旗艦動能50指數的富邦旗艦50（009802） 將於3月19日正式掛牌上市，最新淨值為10.03元、規模158.4億元，主要成分股包含聯發科（2454）、富邦金（2881）、中信金（2891）等。

根據臺灣指數公司18日公告，台灣旗艦動能50指數本次成分股在50檔中新增及刪除24檔，新納入有大成、南亞、東陽、東元、聯電、仁寶、可成、臺企銀、中信金、文曄、景碩、緯創、玉晶光、家登、材料-KY、群益證、台燿、樺漢、台塑化、復盛應用、南電、寶成、美利達、宏全。

成分股刪除亞德客-KY、華新、上銀、南港、聯強、佳世達、致茂、創見、裕民、陽明、長榮航、第一金、台灣大、台勝科、嘉澤、臻鼎-KY、世界、永信建、力成、旭隼、AES-KY、采鈺、豐泰、巨大。

從富邦旗艦50最新的投資組合來看，前十大依序為聯發科14.9%、富邦金5.14%、中信金4.8%、台達電4.7%、長榮4.4%、華碩4.1%、聯電4.05%、國泰金3.8%、元大金2.9%、玉山金2.8%。

依據台灣旗艦動能50指數編制規則，成分股調整是以每年3月、9月的第7個交易日為審核基準日，並間隔5個交易日後生效，生效日（含）起有1個交易日調整。故本次富邦旗艦50依據3月調整後最新成分股內容，已於3月18日完成進場布局。

富邦投信表示，一如先前預期，今年以來市場波動加劇，採取動能策略將能為投資人減低擇時及選股的困難，建議投資人在市場回檔之際，納入投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中信金 富邦金

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