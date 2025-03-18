唯一逾萬進場的債券ETF配息出爐 00953B連六開出0.07元

今年來，唯一受益人數增加超過萬人的人氣債券ETF-群益優選非投等債（00953B）在18日公告第六次配息資訊，根據群益投信官網最新配息公告顯示，本次預估每股配發金額為0.07元，維持新高，以3月18日收盤價10.24元來推算，預估單次配息率近0.68%、年化配息率近8.1%。本次除息日為4月2日，收益分配發放日則訂於4月30日，因此，想參與00953B本次領息的投資人，最晚需在4月1日買進。

財富管理專家表示，00953B自2024年11月首次配息至今，已連續6個月成功繳出配息維持新高的表現，歷次配息的年化配息率皆達8%以上，相當符合投資人追求穩定現金流的需求。雖然近期市場受到川普關稅政策雜音干擾而波動頻頻，但非投等債基於景氣仍持穩、企業獲利表現具備韌性，加上又擁有存續期間較短、高票息的優勢，仍舊吸引資金進駐。

專家指出，00953B能穩坐非投等債ETF人氣王的原因仍要回歸其產品設計邏輯。00953B的成分債券鎖定票面利率6%以上標的，以成熟國家、美元計價的債券資產為主，並首創結合「信用因子」加權機制，對於信評越佳且信用利差越小的成分券則給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏，加上其產業配置多元，因此綜合來看，00953B可說是綜合顧及資產品質、息收能力、分散性與流動性等要素，相當適合追求收益與穩健投資的投資人長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。