快訊

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

早八課上一半…「大學長」闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

家中「親暱互動」影片曝光！疑金秀賢伸手撫摸金賽綸腰背

唯一逾萬進場的債券ETF配息出爐 00953B連六開出0.07元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

今年來，唯一受益人數增加超過萬人的人氣債券ETF-群益優選非投等債（00953B）在18日公告第六次配息資訊，根據群益投信官網最新配息公告顯示，本次預估每股配發金額為0.07元，維持新高，以3月18日收盤價10.24元來推算，預估單次配息率近0.68%、年化配息率近8.1%。本次除息日為4月2日，收益分配發放日則訂於4月30日，因此，想參與00953B本次領息的投資人，最晚需在4月1日買進。

財富管理專家表示，00953B自2024年11月首次配息至今，已連續6個月成功繳出配息維持新高的表現，歷次配息的年化配息率皆達8%以上，相當符合投資人追求穩定現金流的需求。雖然近期市場受到川普關稅政策雜音干擾而波動頻頻，但非投等債基於景氣仍持穩、企業獲利表現具備韌性，加上又擁有存續期間較短、高票息的優勢，仍舊吸引資金進駐。

專家指出，00953B能穩坐非投等債ETF人氣王的原因仍要回歸其產品設計邏輯。00953B的成分債券鎖定票面利率6%以上標的，以成熟國家、美元計價的債券資產為主，並首創結合「信用因子」加權機制，對於信評越佳且信用利差越小的成分券則給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏，加上其產業配置多元，因此綜合來看，00953B可說是綜合顧及資產品質、息收能力、分散性與流動性等要素，相當適合追求收益與穩健投資的投資人長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息

延伸閱讀

外資狂賣逾5千億元 櫃買強心針：台債券ETF規模亞洲第一

受惠川普2.0政策 金融債有望持續領先

俄國資產有望迎錢潮

第2季基金投資趨勢／股六債四配置 降低川普2.0風險

相關新聞

富邦旗艦50新24檔成分股出爐 19日掛牌上市

追蹤台灣旗艦動能50指數的富邦旗艦50（009802） 將於3月19日正式掛牌上市，最新淨值為10.03元、規模158....

股神巴菲特如何操震盪盤？ 資金投入這商品

關稅戰愈演愈烈，吹皺全球資本市場一池春水，美股進入修正，投資人尋求資金避風港，不妨參考巴菲特旗下公司波克夏（Berksh...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

富邦ETF 009802於3月19日掛牌上市 趁勢布局大型強勢股

富邦旗艦50 ETF（009802）3月6日獲准成立，將於3月19日正式掛牌上市。富邦投信表示，一如先前預期，今年以來市...

00953B最新配息公告 每股配發0.07元、年化配息率近8.2%

今年來唯一受益人數增加超過萬人的人氣債券ETF-00953B群益優選非投等債18日公告第六次配息資訊，根據群益投信官網最...

大盤震盪！00919連續兩天為台股成交量冠軍

大盤18日上漲153.04點，終場收在22,271.67點，站穩22,000點關卡，也使得近一周大盤逆轉微幅小漲。其中群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。