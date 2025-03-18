股神巴菲特如何操震盪盤？ 資金投入這商品

關稅戰愈演愈烈，吹皺全球資本市場一池春水，美股進入修正，投資人尋求資金避風港，不妨參考巴菲特旗下公司波克夏（Berkshire Hathaway）的操作。中國信託投信建議，投資人可透過短債ETF避險，同時趁降息循環尚未中止前，逢低布局長債部位，藉由長短債靈活操作，降低投資心理壓力。

根據波克夏最新財報與年度致股東信內容顯示，波克夏的現金儲備創下歷史新高的3,342億美元（約新台幣10.9兆元）；而其2024年全年淨收益890億美元中，很大一部分來自美國國庫券。進一步觀察，波克夏持有一年內到期的美國公債部位占比，從2023年的13%大幅提升至去年的26%，規模達3,008億美元，足足成長一倍。

中國信託投信表示，以目前0-1美國公債高達4%以上的殖利率，保守估計，波克夏一年的債息收入就達60億美元。而自2024年9月聯準會降息以來，短天期公債價格持續上揚，波克夏也成功規避近期市場風險，不枉巴菲特「股神」美名。

中國信託投信表示，短天期債券因波動低、流動性高，特別適合當前不確定性高漲的環境。波克夏大幅加碼一年內到期美債的舉動，顯示將短期美債視為類現金，既能保有彈性，又能抵禦市場突發震盪。一般投資人不容易直接買美國發行的短天期債券，但可考慮短債ETF，在利率波動下價格敏感度較低，適合短期避險或等待市場明朗時的資金停泊站。

中國信託投信指出，當前市場環境混沌不明，股神的操作確實提供投資人一個參考的方向，除了透過短債避險，也可以趁降息循環尚未中止前，逢低布局長債。投資人可考慮如中信美國公債0-1（00864B）這類短債ETF，在利率波動下價格敏感度較低，適合短期避險或等待市場明朗時的資金停泊站。並透過中信美國公債20年（00795B）、中信優息投資級債（00948B）等長天期公債或投等債，瞄準聯準會降息後的債市利多。雖然當前短期內實質利率可能維持高檔，但若未來經濟增長放緩，聯準會加速降息的可能性仍存，長天期美債與投等債ETF這類資產在利率下行時表現優異，並能對抗股市下行風險，提供投資組合的平衡效果。

展望未來，中國信託投信建議，投資人需密切關注總經數據與聯準會決策，以及川普政策的實際落實情況。川普減稅政策雖可提振企業投資，信用利差可能維持低檔，對風險性資產有利；但若關稅戰衝擊顯現，全球貿易摩擦升級，則可能進一步推升避險需求以及通膨。日前小非農數據公布，新增就業機會大幅減少，顯示美國經濟有放緩跡象，製造業雖因關稅預期而短暫改善，但長期影響仍待觀察。在此背景下，短債ETF可作為防守型資產，而長債ETF則為潛在的政策轉向預留空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。