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富邦ETF 009802於3月19日掛牌上市 趁勢布局大型強勢股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣旗艦動能50指數3月份最新前10大成分股。(資料來源：臺灣指數公司)
台灣旗艦動能50指數3月份最新前10大成分股。(資料來源：臺灣指數公司)

富邦旗艦50 ETF（009802）3月6日獲准成立，將於3月19日正式掛牌上市。富邦投信表示，一如先前預期，今年以來市場波動加劇，採取動能策略將能為投資人減低擇時及選股的困難，建議投資人在市場回檔之際，納入投資組合。

檢視整體美國經濟基本面，儘管公布的經濟數據好壞參半，但S&P500的企業獲利穩定成長，預計今年有10%的年增率，經濟暫無衰退風險，然而美國政府的政策亂流持續攪亂著市場投資人的心緒，市場的不穩定狀況反而形塑出穩定的投資行為，從資金持續轉入債券以及相關避險資產即可見端倪。

富邦投信投資策略師徐翊達預期，今年的股市會與2018年川普首次上任時較為相似，當時川普首次加徵關稅以致市場震盪劇烈，股價表現較弱，但隨著企業獲利穩定成長，中長線趨勢轉正向上，畢竟川普的政策都是以美國利益為優先。

此外，今年的市場陣痛期仍會持續，股市的佈局難度明顯增加，徐翊達建議投資人應回歸投資初衷，以長期增值為考量，配置上側重於能攻守兼備的資產，以市值型產品為核心配置，有效提升高穩定及低波動，來建構長期穩健領航的投資組合。

因此，與其在各種消息的影響下殺進殺出，不如持之以恆地使用動能策略，以009802來說，其追蹤的臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，選股邏輯就是因為大型股行情的股價延續性較強，而不需要頻繁地換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，讓動能策略成為投資組合長期的最佳助力。

依據台灣旗艦動能50指數編制規則，成分股調整是以每年3月、9月的第七個交易日為審核基準日，並間隔五個交易日後生效，生效日(含)起有一個交易日調整。故這次009802依據3月調整後的最新成分股內容，已於3月18日完成進場布局，最新前十大成分股可參閱下表。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 美國經濟

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