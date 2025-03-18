00953B預估年化配息率8.2% 最後買進日4月1日

群益優選非投等債（00953B）3月18日公告第六次配息資訊。群益投信官網最新配息公告顯示，本次預估每股配發金額為0.07元，以18日收盤價10.24元來推算，預估單次配息率近0.68%、年化配息率近8.2%。本次除息日為4月2日，收益分配發放日則訂於4月30日。投資人如果想參與00953B本次領息，最晚需在4月1日買進。

統計顯示，00953B自2024年11月首次配息至今，已連續六個月配息維持高檔，每次配息的年化配息率都超過8%，也是今年來唯一受益人數增加超過萬人的人氣債券ETF。

群益投信分析，雖然近期市場受到川普關稅政策雜音干擾而波動頻頻，但非投等債基於景氣仍持穩、企業獲利表現具備韌性，又擁有存續期間較短、高票息的優勢，因此仍舊吸引資金進駐。

00953B能穩坐非投等債ETF人氣王，仍要回歸產品設計邏輯。群益投信指出，00953B的成分債券鎖定票面利率6%以上標的，以成熟國家、美元計價的債券資產為主，並首創結合「信用因子」加權機制，對於信評愈佳且信用利差愈小的成分券給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏，產業配置也較多元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。