00713+0056+00878只有「它」有賺！網讚爆：抱得最穩

00713成分股產業類別分散，避免重壓單一產業或個股，比較能夠抵禦產業波動的風險。採多因子篩選成分股，考量因素兼具獲利能力、ROE、股價波動度等，成分股品質較有保障。有網友買進元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878）三檔ETF，兩個月內只有00713的報酬率為正數，讓他大讚「真的能抱得很穩」。

一位網友在Dcard發文，分享自己存股兩個月以來的投資狀況，並附上投資組合截圖。他提到，自己幾乎在同一時期買進了元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878）三檔ETF，而在短短兩個月內，00713的表現最為穩定，讓他認為這檔ETF或許真的符合「高息低波」的特性。

根據其投資紀錄，0056目前帳面損益-11,891元，00878則有-58,060元的浮動虧損，唯獨00713呈現獲利6,485元，成為三檔高股息ETF中表現最好的標的。雖然他認為兩個月的數據沒有太多參考價值，不過也猜測00713的穩定性是否與即將到來的除息有關。

此外，該網友提到，雖然投資帳面上會有波動，但因為有貸款與現金流需求，他已經逐漸習慣這種起伏，並強調即使未來不再增加持股數量，00713仍然能夠帶來21,000元的股息收益。這樣的穩定現金流，讓他對這檔ETF的未來表現充滿期待。

其他人留言「推00713，目前唯一長期報酬率可以跟0050五五開的高股息ETF，再加上低波特性，質押開滿都不怕斷頭，所以最後的報酬率其實會比0050高。00713，真的好強，一般人在嘴高股息只會拿0056、00878當例子，結果提到00713就安靜了」、「我手中持股是00713+00944表現好」、「我是0056+00878+00713定期定額買了一年，目前實測結果也是00713最好，後面00878跟0056也都賣掉轉成00713+006208」。

但也有人提醒「其實填息也很重要，00713從上次配息後至今都還沒填息，下一季的表現也值得關注」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。