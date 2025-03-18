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大盤震盪！00919連續兩天為台股成交量冠軍
大盤18日上漲153.04點，終場收在22,271.67點，站穩22,000點關卡，也使得近一周大盤逆轉微幅小漲。其中群益台灣精選高息（00919）以單日成交量23.5萬張，連續兩天為台股成交量冠軍，也連續5天登台股ETF人氣王。
法人表示，00919在18日為第8次除息0.72元，早盤以23.18元開盤，盤中最高來到23.25元填息三成，最後收在23.09元。除息第一天雖然未填息，不過從交易量來看，00919挾帶著連續8次年化配息率逾10%的穩定高配息光環，近五日均量近20萬張，彰顯其高人氣，搶在除息後進場的投資人為數不少。
群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台灣1月景氣對策信號雖轉呈黃紅燈，不過其中出口受惠AI應用商機熱絡而轉為紅燈，另領先指標經回溯修正後轉為上升，同時指標也續呈上升，顯示當前國內景氣維持溫和成長。加上台灣企業獲利2025年增預估有雙位數增長水準，對於台股長線多頭看法不變，不過川普2.0隨時可能引發市場震盪，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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